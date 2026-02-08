Crollo Isola Farnese, anche Tinto Brass bloccato dalla frana: “Fate qualcosa, siamo isolati”

"Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi di chi come me è impossibilitato a percorrere 141 gradini con le sue gambe. Così è difficile, sembra di rivivere un nuovo lockdown". Lo ha dichiarato in un'intervista all'Adnkronos il registra Tinto Brass. Anche lui vive a Isola Farnese, il borgo isolato a causa di alcune frane dal mese di gennaio e che sta impedendo ai suoi abitanti di entrare e uscire. La situazione è stata parzialmente risolta con una scala: una soluzione che però non è agevole per tutti, soprattutto per chi ha difficoltà di mobilità.

"Questa frana ha bloccato l'accesso all'isola – continua il regista – Ora stanno cercando di aprire un'altra strada che passa attraverso il parco di Veio ma sarà accessibile solo in casi di emergenza perché prima devono mettere in sicurezza un ponte. In alternativa, ci hanno messo a disposizione una scala che però conta 141 scalini". Brass però, non può usare quella scala. "Ormai da tempo ho dei problemi di deambulazione che mi rendono molto difficile camminare. Ora abbiamo saputo che vorrebbero fare un tunnel ma le notizie sono vaghe, e non si capisce quali siano i tempi. Attualmente non c'è un accesso al borgo e la fatica è immensa, come si può immaginare".

Il regista vive a Isola Farnese da cinquant'anni. Già una decina di anni fa si era verificata una situazione simile, che però era stata risolta abbastanza velocemente. Ora, invece, l'isolamento sta durando da diverso tempo, e più precisamente dal 29 gennaio. Il primo crollo si è verificato l’8 gennaio 2026, interessando l’unica strada asfaltata e accessibile sia a piedi sia in automobile. Le istituzioni si sarebbero attivate immediatamente e il giorno successivo sarebbe stata emanata un’ordinanza del sindaco Gualtieri con cui è stato interdetto il passaggio veicolare sulla strada. Parallelamente, sarebbe stata predisposta la realizzazione di un passaggio pedonale protetto nella stessa area, per garantire comunque una via di accesso e uscita dal paese a piedi: nella pratica sarebbe stato sufficiente parcheggiare prima del crollo, all’esterno del borgo, per entrare e uscire. Con il secondo crollo però, la situazione è precipitata, isolando completamente Isola Farnese.