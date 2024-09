video suggerito

Crollo del Ponte Anas a Torrenova: com’è oggi il traffico sull’A1 La circolazione è regolare lungo l’autostrada A1 dopo il crollo del ponte Anas durante le operazioni di demolizione a Torrevecchia. Non si registrano criticità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini del crollo del Ponte Anas e la situazione viabilità sull'A1 oggi

Viabilità regolare lungo l'autostrada A1 dopo il crollo del Ponte Anas, che si è verificato nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 settembre, durante le operazioni di demolizione. Come rende noto Anas, la circolazione è tornata normale lungo la tratta interessata dal crollo del cavalcavia Vittorio Ragusa. Come si vede in un video di Anas, che immortala dall'alto la zona interessata dal cedimento, la carreggiata è stata completamente liberata dai detriti e la circolazione dei veicoli non presenta criticità.

Le auto percorrono l'autostrada nei pressi dei due monconi del ponte senza fermarsi. La circolazione è stata ripristinata già a partire da ieri, domenica 22 settembre, il cavalcavia infatti è stato completamente demolito e le operazioni concluse ieri. Nessuna criticità dunque da segnalare agli automobilisti che cercano informazioni sulla viabilità diretti a percorrere quel tratto di A1.

Il ponte crollato durante i lavori di demolizione

L’intervento complessivo di Anas consiste nell’ammodernamento del nuovo svincolo di Torrenova. In programma c'è la realizzazione di un cavalcavia nuovo e moderno, che vada a sostituire in sostituzione il vecchio ponte. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre scorsi durante le operazioni di demolizione con la chiusura notturna della D19 Diramazione Roma sud della A1 nel tratto Torrenova – Gra, il ponte Anas ha ceduto all'improvviso, le cause, spiega Anas, sono ancora da accertare.

Non ci sono state vittime, un operaio che era alla guida dell'escavatore, è rimasto ferito, riportando una contusione lieve. Soccorso dal personale sanitario e trasportato con l'ambulanza in ospedale, ha ricevuto cinque giorni di prognosi, fortunatamente non è grave. Il cantiere ha ripreso i lavori alle ore 5:45, dopo l'interruzione necessaria a permettere le operazioni di soccorso in sicurezza e il lavoro delle autorità.