Ponte Anas di Torrenova crolla sull'autostrada durante i lavori di demolizione: precipitate le gru Questa notte, dopo dopo l'una, il ponte di Torrenova è crollato sotto il peso di due gru durante i lavori di demolizione. Sul posto i tecnici Anas per la rimozione delle macerie.

A cura di Natascia Grbic

Le gru prima del momento del crollo

Poco dopo l'una di notte di domenica 22 settembre è crollato il vecchio cavalcavia di svincolo di Torrenova a Roma. Il cedimento è avvenuto all'altezza di Tor Vergata sotto il peso di due gru che stavano lavorando per la sua demolizione: a seguito del crollo, anche i mezzi sono precipitati, sembra fortunatamente senza gravi conseguenze per i lavoratori che si trovavano all'interno dell'abitacolo. Per consentire la demolizione, era stato chiusa la D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Torrenova e l'allacciamento con il G.R.A. in entrambe le direzioni. A seguito del crollo, l'intero manto autostradale sottostante è stato invaso dalle macerie.

Chiuso tratto autostradale, la viabilità alternativa

Sul posto sono arrivati i tecnici dell'Anas, che stanno procedendo con la rimozione delle parti di cavalcavia cadute nel tratto autostradale interessato dai lavori – affidati a una ditta appaltatrice – in modo da consentire la sua riapertura già nella tarda mattinata di oggi. Si consiglia, per chi proviene da Roma/Gra, di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo di Torrenova. Per chi invece viene dall'A1, dopo l'uscita obbligatoria al nuovo svincolo di Torrenova, bisogna percorrere la viabilità ordinaria in direzione Roma/GRA. Altrimenti è possibile proseguire lungo la A24 e utilizzare la barriera di Roma Est.

Crollo ponte di Torrenova: indagini in corso

Cosa abbia causato il cedimento improvviso del ponte, al momento non è ancora chiaro. Indagini sono in corso per verificare l'accaduto e capire come sia potuta accadere una cosa del genere, con le gru precipitate insieme al cavalcavia. Dal video si vede il ponte cedere sotto il peso delle gru, ma non è ancora possibile stabilire se sia stato quello il motivo del cedimento.