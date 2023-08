Crolla ponteggio a ridosso di un palazzo Ater: bimbo di 9 anni soccorso in codice rosso Tragedia sfiorata in via della Corazzata ad Ostia, dove un bimbo di nove anni è rimasto ferito nel crollo di un ponteggio a ridosso di un palazzo Ater.

A cura di Alessia Rabbai

Parte del ponteggio crollata in via della Corazzata

Un bambino di nove anni è rimasto ferito a seguito del crollo di un ponteggio in via della Corazzata al Lido di Ostia. L'incidente, una tragedia sfiorata, si è verificato nella giornata di ieri, martedì primo agosto, sul litorale romano. Vittima è un bimbo, che è dovuto ricorrere a cure mediche, ma che fortunatamente non rischia di morire. Si tratta di un ponteggio installato a ridosso di un palazzo dell'Ater, Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Comune di Roma, e posto a protezione dell'ingresso pedonale. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 19.45, il bambino stava giocando in prossimità del ponteggio quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, parte della struttura è crollata e lo ha raggiunto.

Bimbo in codice rosso, ponteggio sequestrato

Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un minore rimasto ferito. Sul posto ricevuta la chiamata è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso il bambino è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Da quanto si apprende non rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente le pattuglie degli agenti della polizia loca di Roma Capitale del X Gruppo Mare, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili urbani hanno messo in sicurezza l'area e sequestrato il ponteggio.