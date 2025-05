video suggerito

Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco Il crollo di un albero a Cerveteri ha svelato l’esistenza di un tesoro archeologico nascosto: probabilmente si tratta di una cisterna di epoca etrusca. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il crollo di un albero a Cerveteri ha svelato l'esistenza di un tesoro archeologico nascosto: le radici nascondevano infatti quella che sembra essere una cisterna di epoca etrusca. Stando a quanto si apprende, il crollo si è verificato intorno alle 9.30 di oggi all'interno dell'oratorio parrocchiale in via Tevere. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Durante le operazioni è stato scoperto un manufatto archeologico, nascosto dalle radici del grosso albero. Sul posto sono arrivati la sindaca Gubetti, gli agenti della polizia culturale e i tecnici dei beni culturali per le analisi sui resti. Nessuno è rimasto ferito. Le indagini archeologiche sono tuttora in corso.

Come noto, Cerveteri è ricca di testimonianze etrusche. La Necropoli della Banditaccia, infatti, è una delle più grandi necropoli del mondo antico.