Crolla il soffitto a scuola al Plinio Seniore: "Abbiamo inviato segnalazioni: condizioni abominevoli" Brutta sorpresa per gli e le studenti di una classe al liceo Plinio Seniore di Roma che questa mattina sono entrati in aula e hanno trovato un pannello del soffitto crollato a terra, sul pavimento.

Il soffitto crollato al Liceo Plinio, foto da Instagram dal "Collettivo 20 novembre".

Brutta sorpresa al Plinio questa mattina quando gli e le studenti hanno trovato un pannello del soffitto crollato a terra sul pavimento. A denunciare i fatti è lo stesso corpo studentesco che ha allegato le foto dell'accaduto. "La vera indecenza però è che questo, come altri danni, erano già stati segnalati alla presidenza, che però ha deciso di ignorare le nostre sollecitazioni a riguardo", hanno fatto sapere dal Collettivo Venti Novembre.

Il soffitto crollato in aula: cosa è successo

La scoperta del crollo del soffitto risale a questa mattina quando gli e le studenti sono entrati in aula e hanno scoperto che la loro classe era inagibile a causa del crollo di un pannello del soffitto. Il pannello, come mostrano le foto pubblicate nel profilo Instagram del Collettivo Venti Novembre in collaborazione con quello ufficiale del liceo Plinio gestito dai rappresentanti, è atterrato sul pavimento e si è rotto, lasciando il buco sul soffitto.

"Vogliamo una scuola pubblica, libera e sicura", hanno dichiarato studenti e studentesse, denunciando l'accaduto. "Non è il primo problema di edilizia riscontrato nella scuola, dai soffitti e le finestre dove si infiltra l’acqua, al giardino e alla palestra della sede succursale allagati, all'indecenza dei bagni nella sede centrale – spiegano – Molteplici sono i danni che i nostri plessi hanno, e molteplici sono state le segnalazioni a riguardo, ma la massima risposta è stata mettere del nastro e delimitare le zone pericolose, senza un effettiva attivazione per la manutenzione di esse".

L'appello del corpo studentesco del Plinio

Dopo aver ripercorso i danni all'edilizia con le rispettive segnalazioni, è arrivato l'appello: "La scuola è un luogo che noi student3 viviamo per 5,6,7 ore al giorno, passiamo due terzi del nostro anno dentro l'istituto: è abominevole che le condizioni siano queste – scrivono – Vivere una scuola non sicura vuol dire non garantire il diritto allo studio. Esigiamo un intervento immediato della presidenza, che sia risolutivo e che ci permetta di vivere la nostra in scuola senza paura e in sicurezza".