Crolla il muro di contenimento di una casa a Civita Castellana: due operai estratti dalle macerie Sono gravi i due operai rimasti feriti nel crollo del muro di un’abitazione a Civita Castellana. Uno è stato trasportato con codice rosso in eliambulanza al Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il muro crollato a Civitacastellana

Due operai sono rimasti feriti durante il crollo del muro di contenimento di un'abitazione in via Giacomo Puccini nel Comune di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese l'incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, nel territorio dell'Alto Lazio. I due operai travolti dai detriti hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti e sono stati trasportati in ospedale.

Al momento in cui è accaduto l'incidente erano circa le ore 9.30, i due operai stavano lavorando in un'abitazione che si trova in località Madonna delle Rose. Improvvisamente, il muro di contenimento è crollato, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Terra, mattoni e detriti li hanno travolti, ferendoli gravemente. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico i due feriti e li ha trasportati in ospedale. Le loro condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime, per uno è stato necessario il trasferimento in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli.

Giunto in codice rosso al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Presenti sul luogo dell'incidente nell'abitazione i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle macerie e consegnarli ai sanitari, gli operatori dell'ispettorato del lavoro e i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano sull'accaduto. Al vaglio le responsabilità dei proprietari.