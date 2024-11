video suggerito

Crolla albero sulla linea Roma – Viterbo: servizio fermo e treni soppressi Il servizio ferroviario è sospeso nella tratta tra Vitorchiano e Soriano, mentre tra Viterbo e Vignanello sono stati parzialmente soppressi i treni 702, 704 e 705. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio.

A causa della caduta di un albero sulla linea Roma – Viterbo, il servizio ferroviario è sospeso nella tratta tra Vitorchiano e Soriano, mentre tra Viterbo e Vignanello sono stati parzialmente soppressi i treni 702, 704 e 705. A causare il crollo è stata l'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta su tutto il Lazio, e che ha causato un cedimento dell'albero, caduto sui binari e finito in mezzo alla carreggiata, impedendo così il passaggio dei treni. Al momento non è noto quanto tempo ci vorrà per rimuovere l'albero e ripristinare il servizio. La sospensione della circolazione ha causato disagi ai tanti pendolari che la mattina percorrono in treno quella tratta per recarsi al lavoro e che adesso sono rimasti bloccati.

Non è la prima volta che a causa del maltempo si creano disagi alla circolazione, sia stradale sia ferroviaria. Allagamenti di strade, alberi e rami che cadono sui binari, sono ormai all'ordine del giorno in caso di pioggia e vento forte.

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Lazio dovrebbe esaurirsi già nelle prossime ore. Piogge e temporali sono previsti nella mattinata, ma già nel pomeriggio è previsto un clima più sereno, con assenza di precipitazioni e cieli tersi. I conseguenti disagi alla circolazione causati delle piogge, quindi, dovrebbero terminare, consentendo pure ai tecnici di lavorare in condizioni migliori al fine di ripristinare il traffico ferroviario.

Al momento, nel Lazio, non si segnalano particolari criticità. Una volta rimosso l'albero dai binari della linea Roma – Viterbo il servizio dovrebbe tornare regolare in tutta la regione, consentendo alle persone di potersi spostare normalmente.