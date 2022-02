Crazy: La Follia nell’Arte Contemporanea in mostra al Chiostro del Bramante Il Chiostro del Bramante si riempie di opere pazzesche con ‘Crazy – La Follia nell’Arte Contemporanea’. La mostra è aperta tutti i giorni, il biglietto costa 15 euro dal lunedì al venerdì e 18 sabato, domenica e festivi.

A cura di Alessia Rabbai

Una delle installazioni della mostra Crazy (Foto Instagram di Cercarte)

La ‘pazzia' diventa Arte e rispecchia la Contemporaneità. È attivata a Roma la mostra Crazy – La Follia nell'Arte Contemporanea a cura di Danilo Eccher, visitabile al Chiostro del Bramante fino all'8 gennaio 2023. Installazioni particolari e uniche nel loro genere dalle quali traspare il chiaro rifiuto degli schemi, la giovane e potente ribellione. Una mostra che riesce a stupire tutti, dai bambini agli adulti, in un percorso mai banale, che riserva sorprese di sala in sala. Un’esplosione creativa che si concretizza attraverso l'espressione di ventuno artisti di rilievo internazionale, i quali sono ‘parte della follia', dal pigmento di Ian Davenport sulle scale, all’ambiente di Gianni Colombo (1970) in grado di modificare la percezione che abbiamo dello spazio. Un'onda d’urto che che mescola diverse opere e stili tra loro dai neon di Alfredo Jaar, visibili anche all’esterno, fino all’immersione totalizzante di Fallen Fruit/David Allen Burns e Austin Young. Il tutto in quella che si percepisce fin da subito come un’atmosfera inclusiva e partecipativa, che avvolge i visitatori in un grande abbraccio.

Le pareti di farfalle (Foto Instagram di Valeria G.)

Mostra Crazy al Chiostro del Bramante: orari e biglietti

La mostra Crazy allestita al Chiostro del Bramante è aperta dal lunedì al venerdì, con orario 10-20 (con ultimo ingresso alle 19) e sabato e domenica dalle ore 10 alle 21 (con ultimo ingresso alle 20). Vi si potrà accedere soltanto esibendo il Green Pass rafforzato e un documento di riconoscimento in corso di validità. La biglietteria chiude un'ora prima. Il costo del biglietto dal lunedì al venerdì è di 15 euro l'intero, sabato e domenica e festivi 18 euro l'intero. Per info su prenotazioni online e riduzioni contattare il numero 39 06 68 80 90 35 oppure mandare una email all'indirizzo di posta elettronica infomostra@chiostrodelbramante.it.