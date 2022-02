Covid Lazio, casi in diminuzione del 30% e meno pressione sulla rete ospedaliera Nella regione Lazio i contagi di Covid-19 continuano a diminuire: oggi sono diminuiti circa del 30% e anche i dati relativi all’ospedalizzazione dei pazienti registrano numeri inferiori rispetto alle scorse settimane.

A cura di Beatrice Tominic

Continua la discesa di contagi per l'infezione di Covid 19 nel territorio della regione Lazio. Come ha comunicato nella giornata di oggi l'assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato, infatti, i casi sono in diminuzione del 30%: "L’incidenza per 100mila abitanti scende a 870 rispetto a 1.214 della settimana scorsa. Il Valore RT si mantiene sotto 1 e sta progressivamente calando la pressione sulla rete ospedaliera."

Proprio la scorsa settimana, infatti, D'Amato aveva dichiarato che in poche settimane sarebbe diminuita la pressione negli ospedali, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Secondo l'assessore, inoltre, la regione Lazio è destinata a rientrare in zona bianca nel mese di marzo: i dati sembrano confermare questa possibilità. Nella giornata di oggi, 17 febbraio 2022, in particolare si contano 6375 nuovi contagi nella regione Lazio, circa la metà di quelle che si registravano nelle giornate di inizio gennaio.

Il nuovo appello alla vaccinazione

La nota inviata oggi dall'assessore sull'andamento in calo dei contagi di coronavirus all'interno della regione Lazio, si conclude con una nuova sollecitazione alla somministrazione di vaccino: "Rivolgo alle famiglie un appello per la vaccinazione pediatrica nella fascia 5-11 anni, finora vi sono state oltre 143 mila prime dosi pari al 38% e 102 mila seconde dosi pari al 27%."

Per accelerare i tempi e aiutare chiunque non abbia ancora ricevuto la terza dose (o una delle prime due), negli hub vaccinali non è più richiesta la prenotazione per ricevere il vaccino: l'ingresso per la somministrazione, infatti, è libero da ieri, 16 febbraio. Nel frattempo, però, resta l'attesa per il vaccino Novavaxche avrebbe dovuto persuadere a vaccinarsi anche i no vax più convinti.