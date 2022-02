Vaccino Covid Lazio, dal 16 febbraio non serve più la prenotazione per accedere negli hub Da mercoledì 16 gennaio tutti gli hub vaccinali del Lazio saranno ad accesso libero. Non servirà più la prenotazione.

A cura di Enrico Tata

Da mercoledì 16 gennaio tutti gli hub vaccinali del Lazio saranno ad accesso libero. In altre parole non servirà più la prenotazione per effettuare il vaccino anti-Covid. Tutti i cittadini che vorranno aderire alla campagna vaccinale, potranno quindi liberamente recarsi nel centro più comodo o più vicino a loro.

Il vaccino anti Covid, ricordiamo, può essere somministrato anche dai medici di famiglia e nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale. A breve dovrebbero arrivare anche le prime dosi del vaccino Novavax, anche se il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, ha chiesto il perché di questo ritardo nelle consegne: "Novavax doveva essere l'ideale per convincere quei 250mila soggetti non vaccinati nel Lazio a effettuare l'inoculazione, ma solo qualche giorno fa l’assessore D’Amato, incalzato dalla stampa, ha incredibilmente detto di non saperne nulla. Ma come può il reggente della sanità regionale non avere notizie su un elemento tanto importante per la salute pubblica, quando nemmeno un mese prima la Regione aveva annunciato la messa a punto del ‘piano Novavax', con l’allestimento di ben quindici hub su tutto il territorio, di cui sette solo nella capitale?", si legge in una lettera inviata all'amministrazione regionale.

I numeri della campagna vaccinale nel Lazio

Nel Lazio sono state somministrate oltre 13 milioni di dosi di vaccino (dati aggiornati a ieri) e sono state inoculate 3,7 milioni di dose booster. Nella fascia pediatrica 5-11 sono oltre 141mila i bambini che hanno ricevuto la prima dose. "E' cambiato tutto rispetto a due anni fa. Chi è vaccinato con terza dose il virus lo vive in una maniera diversa e più tranquilla quindi comunque è una fase diversa. Con cui si dovrà convivere questo sì. Ora mi preoccupano più gli effetti del covid sul tema del lavoro, dello sviluppo, dei problemi psicologici delle persone, della paura e della solitudine che percepiscono le persone di fronte al futuro e questo è un tema molto delicato che va affrontato. La cosa che dispiace è che questa volta tutto o gran parte di quello che ci è accaduto si sarebbe potuto evitare se si fossero vaccinati tutti", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.