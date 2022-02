Covid Lazio, bollettino di oggi 17 febbraio 2022: 6.375 nuovi casi, 29 morti e 2.981 contagi a Roma Il bollettino di oggi: nel Lazio sono stati rilevati oggi 6375 nuovi casi positivi. I morti sono 29.

Nel Lazio sono stati rilevati oggi, giovedì 17 febbraio 2022, 6375 nuovi casi positivi. Si registrano inoltre 29 morti, più 6 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.875 tamponi molecolari e 46.272 tamponi antigenici per un totale di 59.147 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7 per cento. A Roma città i nuovi casi sono a quota 2.981.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.784, meno 60 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 165, meno 1 rispetto a ieri. “I casi nel Lazio sono in diminuzione su base settimanale di circa il 30%. L’incidenza per 100mila abitanti scende a 870 rispetto a 1.214 della settimana scorsa. Il Valore RT si mantiene sotto 1 e sta progressivamente calando la pressione sulla rete ospedaliera. Rivolgo alle famiglie un appello per la vaccinazione pediatrica nella fascia 5-11 anni, finora vi sono state oltre 143 mila prime dosi pari al 38% e 102 mila seconde dosi pari al 27%", ha dichiarato l'assessore D'Amato.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Questi i nuovi casi divisi per ogni Asl del Lazio:

Asl Roma 1: sono 1.183 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.008 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 790 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 244 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 567 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 867 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.716 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 601 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 594 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 221 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 300 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.