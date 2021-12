Covid Lazio, bollettino di oggi: 1921 nuovi casi e 10 morti, 879 contagi a Roma, 391 nelle province Il bollettino della regione Lazio di oggi, martedì 14 dicembre 2021: 1921 nuovi positivi a Roma e 10 decessi. Da domani al via nella regione anche le prime vaccinazioni pediatriche.

A cura di Beatrice Tominic

Nella regione oggi, 14 dicembre 2021, si registrano 1921 nuovi casi positivi a fronte di 55396 test, di cui 17735 tamponi molecolari e 37661 antigenici. Rispetto a ieri, 13 dicembre 2021, si contano 451 positivi in più. Nelle ultime 24 sono state calcolate 899 persone guarite e 10 decessi, 2 in più rispetto alla giornata di ieri. Come ha comunicato Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, il rapporto fra tamponi positivi e quelli negativi è del 3,4%. Nella città di Roma i contagi rilevati sono stati 879, mentre nelle province si registra 391 nuovi casi. Per il momento non sono stati rilevati nuovi casi di variante Omicron.

I dati dagli ospedali: il numero di ricoveri e di terapie intensive nella Regione Lazio

Dei 31092 casi positivi presenti oggi nella Regione Lazio, 816 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari, 109 nelle terapie intensive mentre 30167 persone si trovano in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia, a fronte di un totale di 446275 casi esaminati, le persone decedute a causa del virus sono 9091, mentre quelle guarite sono 406092.

I nuovi casi di Covid nelle ASL di Roma

Asl Roma 1: sono 434 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 367 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 78 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 147 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 214 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 290 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di Covid nelle ASL del Lazio

Asl di Frosinone: sono 142 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Vaccinazioni pediatriche al via nella regione Lazio

Da domani, inoltre, nella regione Lazio partiranno le prime vaccinazioni pediatriche per bambini con un'età compresa fra i 5 e gli 11 anni presso l'ospedale Spallanzani e gli altri hub vaccinali, fra cui Explora, il Museo dei Bambini di Roma. Oltre agli hub disponibili sulla città di Roma, saranno attivi per i vaccini sui bambini anche l'ospedale dei Castelli, quello di Civitavecchia, lo Spaziani di Frosinone, il Goretti di Latina, il De Lellis di Rieti e il consultorio familiare di Viterbo in via Enrico Fermi.