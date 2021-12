Prenotazioni per vaccini a bambini tra 5 e 11 anni nel Lazio da domani: come fare Il Lazio è pronto per la somministrazioni dei vaccini anti Covid-19 ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni. Da domani, lunedì 13 dicembre, si aprono le prenotazioni, mercoledì l’Open Day pediatrico allo Spallanzani.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le prenotazioni per vaccinazioni ai bambini tra i cinque e gli undici anni nel Lazio partono domani, lunedì 13 dicembre. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella campagna vaccinale, dopo il via libera alle somministrazioni arrivato da parte dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Ad essere interessati per la fascia di età individuata sono circa 300mila minori, che potranno ricevere il vaccino contro il Covid-19. La data d'inizio è mercoledì 15 dicembre, quando nel Lazio si terrà l'Open Day pediatrico all'ospedale Spallanzani, dove per l'occasione sarà organizzata una festa. La ricorrenza cade proprio lo stesso giorno in cui un anno fa c'è stato il primo Vax Day, dedicato agli operatori sanitari, che ha aperto la campagna vaccinale in Italia. Il centro inaugurerà le vaccinaizioni in altre quattordici strutture del Lazio e da giovedì partiranno le vaccinazioni in 78 hub vaccinali della regione.

Come prenotare il vaccino anti Covid-19 per bambini tra 5 e 11 anni

Il vaccino anti Covid-19 per bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni si può prenotare a partire dalle ore 16 di domani, come di consueto, tramite il portale Salute Lazio della Regione, nell'apposita sezione. Per prenotare il vaccino bisogna inserire le cifre riportate sulla tessera sanitaria. Il vaccino che sarà somministrato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni è il Pfizer, in una dose ridotta, ossia un terzo rispetto a quella destinata ad adulti e adolescenti over 12 e avrà una specifica formulazione. La seconda dose verrà somministrata a distanza di 21 giorni dalla prima.

I bambini vaccinati non avranno il Green Pass

Non è previsto un Green Pass per i bambini che si sottopongono a vaccinazione né l'obbligo vaccinale, quest'ultimo così com'è per gli adulti. I dati disponibili sulle vaccinazioni, rileva l'Aifa, "dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza".