Dal 13 dicembre le prenotazioni del vaccino Covid per bambini da 5 a 11 anni: come fare nel Lazio L’Aifa ha autorizzato le somministrazioni del vaccino Pfizer ai bambini da 5 agli 11 anni. Vediamo come funzionano le prenotazioni nel Lazio.

A cura di Enrico Tata

Ieri l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer per i bambini con età inferiore a 12 anni. Le vaccinazioni dei più piccoli partiranno subito dopo l'arrivo delle dosi negli hub vaccinali. Ecco quando partiranno nel Lazio.

Ricordiamo che non è previsto, per ora un obbligo vaccinale né per gli adulti né per i bambini. Non è previsto un green pass per i bambini.

Da quando è possibile prenotare il vaccino Covid per i bambini

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha dichiarato che le prenotazioni per i vaccini dei più piccoli partiranno da lunedì 13 dicembre 2021. L'obiettivo è farsi trovare pronti per il giorno in cui arriveranno le prime dosi, che potrebbe essere intorno al 20 dicembre dicembre. Per le somministrazioni la Regione Lazio ha già organizzato 78 mini-hub vaccinali con un'accoglienza speciale per i più piccoli. Prevista anche la presenza di "clown che possono alleviare e alleggerire un po' la tensione".

Come prenotare il vaccino Covid per i bambini nel Lazio

Il vaccino attualmente viene somministrato a tutti i cittadini con età superiore a 12 anni. Dopo il via libera di Aifa potrà essere somministrato anche ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Per prenotare il vaccino Covid per i più piccoli in uno dei 78 hub messi a disposizione dalla Regione Lazio, occorrerà collegarsi al sito ‘Prenota Vaccino Covid', dove i genitori dovranno soltanto inserire i dati della tessera sanitaria.

Quale vaccino sarà somministrato ai bambini

Verrà somministrato ai bambini esclusivamente il vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer, già approvato per la vaccinazione dei bimbi da 5 a 11 anni dall'Ema, l'agenzia europea del farmaco. Verranno inoculate due dosi a tre settimane di distanza l'una dall'altra.

I dati disponibili, rileva l'Aifa, "dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza". Ai bambini verrà somministrata una dose ridotta (cioè un terzo del dosaggio autorizzato per gli Over 12) e con una formula specifica.