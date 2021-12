Vaccino covid under 12, pronti 78 mini hub nel Lazio dedicati ai piccoli con pediatri e clown Tutto è pronto nel Lazio per la vaccinazione anti-covid dedicata agli under 12. Saranno approntati 78 mini hub in tutto il territorio del Lazio.

A cura di Natascia Grbic

Tutto è pronto per la vaccinazione anti-covid degli under 12. Solo nel Lazio saranno allestiti 78 mini-hub in tutte le Asl, dedicati proprio ad accogliere e a mettere a loro agio i più piccoli. Nel ‘team' ci saranno non solo pediatri, medici e infermieri, ma anche clown, che avranno il colpito di far divertire i bambini e non fargli avere paura nel caso temessero le punture. "Mettiamo in sicurezza i più piccoli e garantiamo loro la socialità", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. Sono state preparate, sotto la supervisione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, anche delle pillole informative consultabili online per le famiglie in modo da poter avere tutte le informazioni necessarie sulla vaccinazione anti-covid nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Dal 5 dicembre aperti 12 centri vaccinali nel Lazio

"Alle ore 17 di oggi è stato superato il ‘valore target’ stabilito dalla struttura commissariale che per oggi era pari a 38.123 somministrazioni nel Lazio. Alle ore 17 sono state infatti eseguite 38.430 somministrazioni di vaccini e si prevede di chiudere la giornata a oltre 40 mila dosi", ha dichiarato questo pomeriggio l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Domenica 5 dicembre, inoltre, ci sarà l'apertura straordinaria di dodici centri vaccinali Aiop, dove sarà somministrato Moderna. Questi sono: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1); Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2); Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3); INI Gottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6); ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone). Potranno accedere gli over 18 fino all'esaurimento delle disponibilità. Le prenotazioni saranno aperte da venerdì 3 dicembre sul portale dedicato della Regione Lazio.