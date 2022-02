Covid Lazio, bollettino di oggi 12 febbraio 2022: 7.114 nuovi casi, 12 morti e 3.333 contagi a Roma Il bollettino di oggi, sabato 12 febbraio: nel Lazio sono stati rilevati 7.114 nuovi casi positivi, più 392 rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati rilevati oggi, sabato 12 febbraio, 7.114 nuovi casi positivi, più 392 rispetto a ieri. I decessi registrati sono 12, 12 in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 3.333. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 17.505 tamponi molecolari e 45.126 tamponi antigenici per un totale di 62.631 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,3 per cento.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari della rete ospedaliera del Lazio sono 1.941, meno 48 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 179, 5 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 13.241. "I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri", annota la Regione Lazio nel bollettino odierno.

Domani, domenica 13 febbraio, in programma un open day ad accesso diretto e aperto a tutti nelle strutture AIOP dedicato alla somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.332 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.041 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 960 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 844 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 540 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 912 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 237 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 317 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.