Covid Lazio, bollettino di domenica 14 agosto: 1.858 nuovi casi e 7 morti, 821 contagi a Roma

A cura di Pierluigi Frattasi

Nella giornata di oggi, domenica 14 agosto 2022, si contano 1.858 casi di pazienti positivi al Covid 19, 3 in meno rispetto a ieri, a fronte di 12.717 test effettuati, 2.428 tamponi molecolari e 10.289 antigenici. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid è di 14,6%. Come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si contano 7 morti, 4 in più rispetto a ieri e 3.144 persone guarite, mentre nella capitale i contagi sono 821, nelle province i nuovi pazienti sono 646 .

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio attualmente si contano 151.442 casi positivi e 150.581 persone in isolamento domiciliare, mentre all'interno delle strutture ospedaliere si trovano 808 persone ricoverate nei reparti ordinari, 39 in meno rispetto a ieri e 53 in terapia intensiva, a fronte dei 52 letti occupati ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 11.888 persone e altre 1.827.384 sono guarite a fronte di 1.990.714 casi esaminati.

Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 276 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 322 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 223 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 126 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 168 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 277 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 85 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.