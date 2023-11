Cosa sappiamo dell’incidente di Civitavecchia: la vittima è un turista 84enne Stando a quanto si apprende, l’unica vittima, per ora, è un turista americano di 84 anni proveniente da New York che viaggiava a bordo del minivan insieme a sette connazionali, all’autista e a un accompagnatore.

A cura di Enrico Tata

La vacanza di un gruppo di turisti americani è finita in tragedia. Sull'autostrada Roma-Civitavecchia il minivan con a bordo la comitiva di statunitensi è stato tamponato da un camion. L'urto è avvenuto a velocità sostenuta e il piccolo pullman si è schiantato contro il guard rail. Il bilancio è di un morto e otto feriti, di cui quattro trasportati al pronto soccorso in codice rosso.

Stando a quanto si apprende, l'unica vittima, per ora, è un turista americano di 84 anni proveniente da New York che viaggiava a bordo del minivan insieme a sette connazionali, all'autista e a un accompagnatore. I turisti erano appena scesi da una nave da crociera attraccata al porto turistico di Civitavecchia.

Per estrarre la vittima e i feriti dalle lamiere del pulmino, come si vede nelle foto diffuse dai vigili del fuoco, sono dovuti intervenire diversi pompieri. Sul posto anche diverse ambulanze dell'Ares 118 e due elicotteri, che hanno rapidamente trasferito in ospedale i pazienti in condizioni più gravi. Non è chiaro se i feriti in codice rosso siano attualmente ancora in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto alle 13 di oggi, lunedì 13 novembre, al chilometro 55 dell'autostrada Roma-Civitavecchia. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale, che hanno disposto la chiusura per quasi tre ore del tratto di A12 compreso tra Civitavecchia Sud e lo svincolo Nord in direzione di via Aurelia. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere i veicoli e a mettere in sicurezza la carreggiata.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra sia stato il camion a tamponare il pullmino e a provocare, quindi, l'incidente. La dinamica, tuttavia, è ancora da accertare e le indagini sono tuttora in corso.