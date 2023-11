Tragico incidente in via Aurelia, tir tampona un furgoncino carico di turisti: un morto e 9 feriti Si sono scontrati lungo la via Aurelia: a bordo del furgoncino turisti appena sbarcati da una crociera a Civitavecchia. Grave il bilancio: un morto e 9 feriti, di cui 4 soccorsi in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

È successo oggi, verso le 13 di lunedì 13 novembre 2023 lungo la via Aurelia, all'altezza del chilometro 55. È qui che un mezzo pesante, una bisarca, ha tamponato un furgoncino NCC da nove posti che stava trasportando delle persone sbarcate dalle navi da crociera a Civitavecchia, probabilmente turisti. L'impatto fra i due mezzi è stato violentissimo. Non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito iniziati le operazioni di estrazione dalle lamiere: nello schianto è morta una persone e altre nove sono rimaste ferite.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto il tamponamento, è scattato l'allarme. Sul posto, come anticipato, due squadre di vigili del fuoco, la 17 A da Civitavecchia e la 26A da Cerveteri, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente, lungo la via Aurelia. Una volta sul posto, hanno immediatamente iniziato le operazioni di estrazione dalle lamiere delle nove persone che si trovavano sul furgoncino.

Come stanno le persone coinvolte nell'incidente

Oltre ai pompieri, sul luogo del sinistro, anche gli operatori del personale sanitario del 118 che, non appena arrivati con cinque ambulanze e due elicotteri, hanno subito preso in cura le persone ferite, quattro delle quali in codice rosso. Niente da fare, invece, per una delle persone che si trovavano all'interno del furgonicino che, purtroppo, ha perso la vita.

Leggi anche Alessandro morto in un incidente sulla via del Mare: la compagna trova il corpo accanto alla moto

L'incidente lungo la via Aurelia

Una volta consegnati alle cure del personale sanitario, i vigili del fuoco hanno iniziato ad occuparsi di mettere in sicurezza le vetture rimaste coinvolte nell'incidente. Oltre a loro, sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia Stradale che ha raggiunto il tratto di strada interessato per effettuare i rilievi di routine.