Cosa fare a Roma nel weekend: gli eventi in programma sabato 4 e domenica 5 settembre Dai concerti musicali dal vivo agli spettacoli teatrali, fino alle mostre e musei aperti. C’è una vasta scelta di attività da fare a Roma nel weekend di sabato 4 e domenica 5 settembre, nonostante l’estate stia volgendo al termine. Ecco gli appuntamenti del primo fine settimana del nuovo mese nella Capitale.

A cura di Alessia Rabbai

Settembre è arrivato e l'estate sta ormai per concludersi, ma il primo weekend del mese è ricco di eventi in città. Quelli che ci lasciamo alle spalle sono stati i giorni di rientro dalle vacanze per i romani e per molti le ferie sono un ricordo lontano, tornati ai ritmi lavorativi e alla quotidianità. Un modo per ‘prolungare le vacanze' è concedersi svaghi nel tempo libero e nel fine settimana, lasciando la città per una gita fuori porta, oppure organizzare un'uscita in famiglia, da soli o con amici e approfittare degli appuntamenti in programma.

Concerti e musica a Roma

Sabato 4 settembre, sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica c'è Luca Barbarossa, con “Non perderti niente”. Domenica 5 settembre all’Auditorium c'è Dardust con “Storm and Drugs live”. Per quanto riguarda la musica inizia questo fine settimana il Fiumicino Jazz Fest, con il primo concerto sabato alle ore 21 al Museo del Saxofono di Fiumicino.

Mostre e musei aperti a Roma

Mostre e musei il 4 e 5 settembre sono aperti a Roma e domenica, come ogni prima del mese, è possibile visitare gratis i musei civici e i siti archeologici. Tra le mostre c'è ‘I Colori dei romani' alla Centrale Montemartini. Nei Musei Capitolini, c’è c'è la mostra sui Marmi dei Torlonia, che espone novanta statue provenienti da una delle più ricche collezioni private romane. Alla Galleria di Arte Moderna di via Francesco Crispi c'è “Ciao Maschio”, la mostra sulla narrazione maschile nelle opere d'Arte. Nella Galleria Borghese è allestita la mostra di Damien Hirst.

Spettacoli a teatro a Roma

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Roma c'è “Venere e Adone” di William Shakespeare, in scena dal 1 al 5 e dal 9 al 12 settembre ore 21.00 (sabato e domenica ore 18.00). Con Gianluigi Fogacci (William Shakespeare), Melania Giglio (Venere), Riccardo Parravicini (Adone). Al Teatro Romano di Ostia Antica sabato 4 settembre c'è Dado e domenica Andrea Perrone.