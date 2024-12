video suggerito

Cosa fare a Roma nel weekend del 7 e 8 dicembre: gli eventi per la Festa dell’Immacolata Roma prevede una serie di appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie per il weekend dell’Immacolata, tra mercatini, la tradizionale accensione dell’albero a Piazza del Popolo e i Villaggi di Natale. Ecco gli eventi più belli in programma per il 7 e 8 dicembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione dell’8 dicembre 2024, giorno dell’Immacolata Concezione e “inizio” del periodo di Natale 2024 Roma prevede un folto elenco di appuntamenti dedicati anche ai bambini e alle famiglie per il weekend dell’Immacolata, tra mercatini, la tradizionale accensione dell'albero a Piazza del Popolo e i Villaggi di Natale. Sono in programma iniziative ufficiali organizzati dal Comune, dalla Chiesa e dalle varie istituzioni. Vediamo quali sono alcuni degli eventi più belli previsti a Roma per il fine seetimana del 7 e 8 dicembre 2024, alcuni gratuiti, altri a pagamento.

Accensione dell’albero in Piazza del Popolo

L'albero di Natale a Piazza del Popolo di dicembre 2023

La cerimonia di accensione del tradizionale albero di Natale di Roma, quest'anno a Piazza del Popolo, per i cantieri della metro a Piazza Venezia, è in programma alle ore 18.30. All'evento ci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente di Acea Barbara Marinali. Insieme all'albero di Natale vengono accese anche le luminarie di via del Corso. Presente la Scuola di Canto corale del Teatro dell'Opera di Roma. L'evento è gratuito.

Quando: 8 dicembre, dalle ore 18.30

Leggi anche Unghie di Natale 2024: i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi

Dove: Piazza del Popolo, via del Corso

Papa Francesco a Piazza di Spagna

Papa Francesco l'8 dicembre 2023 a Piazza Mignanelli per la deposizione della corona sulla statua dell'Immacolata Concezione (La Presse)

Papa Francesco per la festività dell’Immacolata Concezione raggiunge Piazza Mignanelli a ridosso di Piazza di Spagna verso le 15.45. Viene accolto dal vicario Baldassare Reina e dal sindaco Roberto Gualtieri, per omaggiare la statua della Vergine Maria, con una preghiera e fiori alla base del monumento. L'evento è gratuito.

Quando: 8 dicembre dalle ore 15.45

Dove: Piazza Mignanelli, vicino Piazza di Spagna

Festa di Piazza Navona

(Il mercatino natalizio a Piazza Navona. Fonte: Getty Images)

Piazza Navona è il luogo romano tradizionale delle festività natalizie. Il 7 dicembre alle ore 12 c'è l'inaugurazione, con il mercatino di Natale a Piazza Navona, con stand gastronomici, bancarelle con dolciumi e caramelle, mele caramellate, prodotti artigianali. Tanta oggettistica fatta anche fatta a mano, addobbi natalizi per decorare l'albero e statuine per il presepe. L'evento è gratuito.

Quando: 7 e 8 dicembre

Dove: Piazza Navona

Magico Natale

Il Magico Natale a Roma prevede una serie di attrazioni e attività gratuite promossa dal Municipio XI, durante le festività natalizie. Nei weekend, compreso l'8 dicembre, ci sono attività che coinvolgono tutta la famiglia, bambini e ragazzi, genitori e nonni.

Quando: 7 dicembre dalle 14 alle 17; 8 dicembre dalle 10 alle 17

Dove: Parco Tevere Marconi, lungotevere di Pietra Papa

Ficus al Massimo Xmas Edition

Il mercatino al Circo Massimo

Al Garum Museo della Cucina ci sono bancarelle su due piani al chiuso e una corte tra teste antiche e capitelli, in uno spazio custode di segreti e storie di Roma antica. Oltre 2mila idee regalo con prodotti artigianali tra i quali scegliere come illustrazioni, poster, lampade, capi di abbigliamento e, ovviamente, decorazioni natalizie per la casa.

Quando: 7 e 8 dicembre dalle 10:30 alle 20

Dove: via dei Cerchi zona Circo Massimo

Christmas World

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Villa Borghese

Il Christmas World a Villa Borghese è aperto anche l'8 dicembre, un parco a tema ambientato nelle città del mondo con tante attrazioni. All'interno ci sono molte attività da fare e una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un'area completamente dedicata alla neve e dieci nuove attrazioni. L'ingresso al parco è a pagamento.

Quando: 7 e 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 20

Dove: via del Galoppatoio, Villa Borghese

Spettacoli teatrali

A Roma domenica 8 dicembre sono in programma spettacoli teatrali, alcuni a pagamento ed altri gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo dalle 15 vanno in scena "Lettere dall'aldilà"; alle ore 21 lo spettacolo "Quello che non c’è" di e con Giulia Scotti, vincitrice del 2023. Seguiranno, le premiazioni e l’incontro con il vincitore dell’XI edizione del Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini. Festival a cura di Finisterre s.r.l. alla Cittadella della Carità di Ponte Casilino in via Casilina Vecchia 19, gestito dalla Caritas Diocesana di Roma con concerti, incontri musicali, laboratori di danza e canto, mostre e opere di street art.

A Villa Sciarra alle ore 12 ci sono due passeggiate sonore per la sound walk "Sharing Shared Landscapes – Paesaggi condivisi", un lavoro degli artisti e performer portoghesi. Una composizione sonora che accompagnerà due gruppi di spettatori in una specie di “pas de deux” che mette in discussione i legami tra uomo e natura. Alle 16, tra via di Parione e piazza Navona, il digital storyteller Marco Stefanelli conduce Acqua Navona, una camminata in cuffia intorno a una delle piazze più iconiche di Roma seguendo le tracce dei secoli, i livelli del sottosuolo, le storie della gente, i rivoli d’acqua.

Nella basilica di San Sebastiano Fuori le Mura in via Appia Antica 136, Sara Kassir, Giulia Troiano e Paola Balbi portano al pubblico "Umm Mariam": dalla donna alla Madonna, performance di racconti sulla figura di Maria di Nazareth da fonti cristiane e musulmane; alle 21.30 la replica di Ad Catacumbas: il Pretoriano di Cristo, la storia di San Sebastiano. Al Teatro Argentina alle ore 17 c'è Re Lear di William Shakespeare.

Al Teatro India alle ore 18 la compagnia Muta Imago porta in scena "Tre sorelle" di Anton Čechov. Al Teatro Torlonia alle 18 lo spettacolo "Esagerate!" con Cinzia Spanò, una stand up comedy sulla parità di genere e sul superamento degli stereotipi. Al Teatro del Lido di Ostia c'è il festival Teatri di Vetro, diretto da Roberta Nicolai dedicato ai linguaggi contemporanei e alla valorizzazione delle estetiche e della creatività emergente.