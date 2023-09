Cosa fare a Roma nel weekend dall’8 al 10 settembre 2023: 10 eventi da non perdere Tutti gli eventi e le cose da fare a Roma e dintorni nel weekend dall’8 al 10 settembre: street food, arrosticini, un palio storico e una notte sotto le stelle!

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Siete a corto di idee per il weekend? Date un'occhiata a questa selezione di dieci eventi imperdibili a Roma e dintorni: rievocazioni storiche, fiere enogastronomiche sul litorale e sagre in collina dal sapore già tipicamente autunnale. Che dire, ce n'è davvero per tutti i gusti: scegliete ciò che preferite e godetevi un fine settimana all'insegna del relax!

Sacrofano ospita il Palio della Stella

Da stasera fino a domenica prende il via a Sacrofano la 28esima edizione del Palio della Stella, una tradizionale e prestigiosa rievocazione storica in costumi medievali, che ogni anno colora le vie del paese Sacrofano alle porte di Roma. Sette contrade, una giostra a cavallo, una sola vincitrice: chi riuscirà a difendere i propri colori dalle altre pretendenti? Un weekend dal sapore antico che regalerà a cittadini e visitatori un divertimento senza tempo, per una festa cittadina che è stata inserita ufficialmente anche nel circuito delle principali rievocazioni storiche.

Fonte: pagina Facebook del Palio della Stella

Planetario di Roma, divertimento e cultura per tutta la famiglia

La storia quasi centenaria del planetario di Roma, nato nel 1928, lo rende il più antico planetario del mondo al di fuori della Germania. Per questo fine settimana vi proponiamo un bis di eventi dedicati a grandi e piccoli, all'interno della sede in piazza Giovanni Agnelli 10 dov'è ospitato anche il museo della civiltà romana (dove, se avete tempo, vi consigliamo di fare un salto).

Leggi anche Gite fuori porta in autunno vicino Roma: cinque mete per un weekend di relax

Girotondo tra i pianeti è uno spettacolo interattivo dedicato ai bimbi: la sala del planetario si trasformerà in un’immaginaria rampa di lancio verso i confini della galassia! Un'occasione unica per imparare a riconoscere i pianeti nel cielo stellato, poi saranno proprio i "piccoli astronauti" a tracciare la rotta della loro missione spaziale, alla scoperta di tanti nuovi mondi ancora inesplorati.

La notte stellata: la serata perfetta in compagnia degli astronomi del planetario, che ci faranno passare in rassegna stelle, costellazioni, nebulose e galassie visibili nell'oscurità del cielo stellato. Un modo originale per rievocare uno dei sogni più antichi dell'umanità, quello di toccare con un dito i puntini luminosi sopra di noi

Fonte: Sito web del Planetario di Roma

Il nuovo festival dello street food a Colleferro

Il festival dello street food di Colleferro torna con una veste tutta nuova, che porterà nel centro prenestino il cibo di strada più buono e originale! Appuntamento da stasera a domenica in Piazza Unitalsi (nei pressi della piscina comunale), dove venti chef si sfideranno a colpi di ricette street tra stand e food truck, dando vita a centinaia di gustose ricette gourmet. L'idea perfetta per una fresca serata all'insegna cibo di strada migliore che c'è!

Fonte: pagina Facebook "Typical Truck Street Food by Mela Eventi"

A Ostia tra pizza, arrosticini e tanto divertimento

Per chi preferisce una tiepida serata di fine estate a due passi dal mare, la festa degli arrosticini di Ostia è perfetta per soddisfare grandi e piccini. Oltre ai tipici arrosticini di carne, padroni indiscussi della cucina del centro Italia, ad attendere i visitatori un menù ricco di prelibatezze, con la pizza a fare da regina assoluta. Cibi non proprio ipocalorici, vi avvisiamo, ma chi è che non si concede uno strappo alla regola nel fine settimana! Appuntamento dalle ore 19 al centro sportivo dell’Ostia Antica Calcio, in via dei Romagnoli 656. Presenti giostre per grandi e piccini e l'intrattenimento musicale con gli spettacoli del ballerino latinoamericano Anthony Cordoba.

Immagine di repertorio

Cretone festeggia longarini e ciammellocco

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Cretone, nel comune di Palombara Sabina, la tradizionale sagra dei longarini e del ciammellocco. A due passi dalla Capitale, un weekend dedicato al tipico primo piatto con pasta fatta a mano secondo condita col sugo. Attenzione a non abbuffarvi di longarini! Vietato andarsene senza aver prima assaggiato i ciammellocchi, altro piatto tipico della tradizione: si tratta di ciambelle aromatizzate all'anice e con una punta di limone, perfetto da sgranocchiare tra le vie del paese in un'atmosfera di festa adatta a tutta la famiglia.

Fonte: pagina Facebook della sagra del Ciammellocco

Fagioli, fotografie e archeologia: Sutri si fa in tre!

Tre eventi in due giorni nel Sutri, tra Roma e Viterbo. Sabato 9 settembre prenderà il via la 49esima sagra del fagiolo, con stand gastronimici in piazza Pisanelli dove assaggiare i tipici “fagioli della Regina” cucinati all'uccelletto, conditi con salsicce e cotiche oppure nella tradizionale minestra da provare insieme agli gnocchetti e la carne alla brace.

Domenica mattina partiranno visite guidate al centro storico e al parco archeologico di Sutri: si parte dall'anfiteatro alle ore 10.00, attraverso un percorso pieno di aneddoti, leggende e curiosità. Il costo della guida è di 7 euro e gratuito per bambini fino a 12 anni di età; a questo bisognerà aggiungere il biglietto di ingresso al complesso archeologico (8 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi dai 18 ai 25 anni, gratuito fino ai 17 anni).

Tra una visita guidata e un salto agli stand, nell'atrio comunale in Piazza del Comune sarà possibile visitare la mostra fotografica “Tra i tufi più belli… Sutri e dintorni”.

Fonte: Pro Loco Sutri

Al via la sagra del fungo porcino di Lariano

È ufficialmente cominciata la sagra del fungo porcino a Lariano, giusta alla sua 31esima edizione. Da questo fine settimana e fino al 24 settembre, il paese si prepara per accogliere ogni sera eventi imperdibili che vanno dagli spettacoli di cabaret ai concerti dei più disparati gusti musicali. C'è sempre un buon motivo per andare alla sagra di Lariano, dove il vero protagonista però non può che essere sua maestà il porcino! Una serie di eventi dedicati alla cultura dei funghi, dalla raccolta alla preparazione in cucina, faranno da sfondo a tanti stand enogastronomici dove troverete anche il buonissimo pane casareccio di Lariano, uno dei simboli culinari del territorio