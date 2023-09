Cosa fare a Roma nel weekend dal 15 al 17 settembre 2023: 10 eventi da non perdere Tutti gli eventi e le cose da fare a Roma nel weekend dal 15 al 17 settembre: passeggiate archeologiche con i bimbi, street food e il fantastico campo delle zucche!

Il weekend è tornato e con lui i nostri soliti consigli per dieci eventi imperdibili a Roma: questa settimana tra giornate dedicate all'arte e alla storia antica, rievocazioni medievali, eventi teatrali itineranti e festival di street food ce n'è davvero per tutti! Prendete nota e preparatevi a vivere delle giornate di divertimento e relax, lontano dal caos della città in compagnia dei vostri amici e della vostra famiglia: ci sono tanti eventi anche per i più piccoli!

Torrino street food, il più grande ristorante sotto il cielo di Roma

Il Festival dello street food sbarca al Torrino: da stasera fino a domenica, Piazza Cina accoglierà i più famosi chef del cibo di strada, italiano e dal mondo. Dalle 12 alle 24, tre giornate dedicate al cibo, alla musica e al divertimento per vivere pranzi, aperitivi e cene all'insegna del gusto e della sperimentazione gastronomica.

Tante proposte della tradizione, birre artigianali e un chiringuito in quello che diventerà il più grande ristorante sotto il cielo di Roma, con largo spazio anche a menu vegan e gluten free per accontentare tutti, ma proprio tutti! Dai cannoli siciliani alle bombette pugliesi fino agli arristicini d'Abruzzo e le olive ascolane, regine della cucina marghigiana. Panini con hamburger di scottona e carne danese, pizze fritte, ssmoked bbq con costine made in Usa, paella valenciana e molto, molto altro, comprese tante dolci sorprese.

La Fattoria della Zucca riapre i battenti

Dopo tanta attesa riapre finalmente la Fattoria della Zucca di Roma! Appena fuori la Capitale, in via Sacrofano – Prima Porta 3547, si trova il primo parco a tema zucca dove trascorrere una giornata immersi nella natura del bellissimo Parco Regionale di Veio. Ispiratosi ai Pumpkin Patch americani, il campo delle zucche all'interno della Fattoria è il luogo ideale dove grandi e piccini potranno divertirsi a cercare la propria zucca da decorare o intagliare per farne un simpatico ornamento in vista di Halloween, il tutto all'interno di una piacevolissima cornice dal sapore autunnale ricca di interessanti laboratori e gustosissimi piatti di street food. Il parco sarà aperto da sabato 16 settembre fino a mercoledì 1 novembre: i biglietti si possono acquistare esclusivamente sul sito della Fattoria e bambini fino a 10 anni compiuti entrano gratis!

La giostra delle contrade a Mazzano Romano

Un'idea per una gita fuori porta? La IV edizione della Giostra delle Contrade a Mazzano Romano è quello che stavate aspettando, per una giornata all'insegna del divertimento e della storia, nella meravigliosa cornice del Parco del Treja. Sabato 16 settembre le quattro contrade di Borgo de Fora, Montarello, Barbacane e Li Santi sfileranno nel corteo storico ambientato nel 1526, anno della compravendita del castello di Mazzano da parte di Giovanni Battista degli Anguillara. Domenica 17 previste invece tante sfide avvincenti con i giochi popolari e il Palio degli Arcieri, assolutamente da non perdere.

Friedstock, il festival del fritto all'Appia Joy Park

Secondo weekend dedicato al fritto all' Appia Joy Park di Roma: sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 11.30 alle 23.30 stand gastronomici e i caratteristici foodtruck vi aspettano per un viaggio attraverso i piatti più croccanti della cucina romana, italiana e internazionale. Oltre a una speciale selezione di supplì, cartocci di verdure e baccalà pastellato, pizze fritte e alette di pollo e ancora polpette, frittate di pasta, calamari, gamberi e alici e infine churros, nachos, tacos e tante altre squisitezze dal mondo.

A rallegrare la serata di sabato ci sarà il concerto dei GRA, i Grandi Romani Autori che proporranno un viaggio nelle canzoni più iconiche della musica italiana. L'ingresso al festival è gratuito e si pagherà soltanto ciò che si consuma attraverso i gettoni, da cambiare nei punti cassa per il valore di 1 euro ciascuno.

Una passeggiata archeologica nel cuore della Roma antica

Sabato pomeriggio all'insegna della storia romana con la passeggiata al Velabro, alla scoperta di scorci inediti della Capitale. Partendo dall'area del Teatro Marcello fino al Foro Olitorio, l'antico mercato delle verdure, dove oggi è ancora possibile osservare parte dei colonnati di tre tra i più antichi templi di età repubblicana, oggi parte integrante delle mura della chiesa di San Nicola in Carcere. Costeggiando la Rupe Tarpea si arriva ad insolito punto d'osservazione sul Foro Romano, pronti per ripartire in direzione dell'area del Velabro.

Partenza prevista per le ore 17:00 nei pressi del Teatro Marcello. Maggiori informazioni sul sito dell'associazione Esperide.

Con i bimbi alla scoperta di Castel Sant'Angelo

Una visita guidata pensata per i più piccoli alla scoperta dei segreti del castello più famoso di Roma! A propisito, sapevate che a Castel Sant'Angelo, nonostante il nome, non ha mai vissuto né un principe né una principessa? Originariamente era una tomba, più precisamente il mausoleo che ospitò gli imperatori che si succedettero in quasi cento anni, da Adriano a Caracalla. Fortificato e poi utilizzato come prigione, il castello si legò alle sorti del Vaticano, al quale è collegato dal famoso "passetto di Borgo". A concludere la visita l'affaccio dalla fantastica terrazza dell'Angelo, da cui spaziare con la vista sui palazzi più belli di Roma.

Tutte le informazioni sulla visita sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione Roma e Lazio per te.

Bernini vs Borromini, l'evento dedicato ai due geni rivali

Una visita guidata teatralizzata dal sapore decisamente artistico quella che vi porterà alla scoperta dei luoghi più affascinanti del barocco romano, accompagnati da una guida e da due attori che interpreteranno i due grandi protagonisti dell'epoca: lo scultore Gianlorenzo Bernini e l'architetto Francesco Borromini. Un'opera teatrale in tempo reale che passeggerà con voi, fino a farvi sembrare di essere al fianco dei due geni rivali del Seicento romano. Storie e aneddoti sulla loro vita, le loro passioni e il loro modo di concepire l'arte, per un viaggio a ritroso nel tempo attraverso scenari a dir poco incantevoli.

Inizio sabato 16 settembre alle ore 19 nei pressi della chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. La quota di partecipazione è di 18 euro per ridotti, convenzionati e possessori WeKard, 20 euro intero, 15 euro under 18, 5 euro under 10. La prenotazione è obbligatoria sul sito I viaggi di Adriano.

Nei sotterranei di Fontana di Trevi

Avete mai sentito parlare della Città dell'Acqua sotto la Fontana di Trevi? L'associazione culturale Calipso organizza per sabato 16 alle ore 14.45 un tour originale alla scoperta del Vicus Caprarius, nell'area archeologica al di sotto della famosissima Fontana di Trevi. Partendo da un vicoletto nascosto dietro alla chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio si arriva alle fondamenta dell'ex "cinema Trevi" è infatti nascosta una parte di città antica, un'insula poi trasformata in domus signorile, per metà immersa nell'acqua dell'Acquedotto Vergine.

Tutte le informazioni sulla visita sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione Calipso.

Domenica la Giornata nazionale dei Piccoli Musei

Per il sesto anno consecutivo torna la Giornata dei Piccoli Musei, un'occasisone unica per scoprire i tesori degli otto musei civici gratuiti di Roma.

Fratutti, vi segnaliamo:

Piccole storie, grande Storia al Museo Napoleonico (ore 11), per approfondire l'interessante rapporto tra la famiglia Bonaparte e la Capitale;

al Museo Napoleonico (ore 11), per approfondire l'interessante rapporto tra la famiglia Bonaparte e la Capitale; Piccoli Musei, Grandi Paleo-Sorprese! organizzato dal Museo di Casal de' Pazzi (ore 10 e 11), una visita interattiva e multisensoriale per conoscere tutte le curiosità sugli animali, le piante e le antiche popolazioni che abitavano quel tratto dell'Aniene nella preistoria;

organizzato dal Museo di Casal de' Pazzi (ore 10 e 11), una visita interattiva e multisensoriale per conoscere tutte le curiosità sugli animali, le piante e le antiche popolazioni che abitavano quel tratto dell'Aniene nella preistoria; La domus romana sotto Palazzo Regis al Museo Giovanni Barracco (ore 10.15, 11.05, 11.55, 12.45), una visita guidata alla domus scoperta nei sotterranei del museo, per raccontare la storia della casa attraverso le sue stratificazioni architettoniche.

Aperti anche il Museo Carlo Bilotti, il Museo Pietro Canonica, il Museo delle Mura, la Villa di Massenzio e il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina.

Al Parco degli Acquedotti insieme ai bimbi

Vi siete mai chiesti come funzionavano gli acquedotti che portavano l'acqua in tutta l'antica Roma? Beh, è giunto il momento di scoprirlo in compagnia dei vostri bimbi! Domenica 17 settembre l'appuntamento non può che essere al Parco degli Acquedotti, dove si incrociano 6 degli 11 impianti che rifornivano quella che era nota anticamente come Regina Aquarum per via dell'immensa quantità d'acqua di cui Roma disponeva grazie a migliaia di fontane pubbliche e private, edifici termali, laghetti artificiali e la naumachia dove avvenivano le famose battaglie navali.

Partenza alle ore 17 da Piazza Aruleno Celio Sabino 50, davanti alla Chiesa di San Policarpo, facilmente raggiungibile dalla stazione Giulio Agricola della Metro A. Tutte le informazioni sulla visita sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione Roma e Lazio per te.