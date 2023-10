Cosa è successo alla stazione Termini e perché è scattato l’allarme evacuazione Momenti di paura alla stazione Termini di Roma, dove oggi pomeriggio è scattato l’allarme evacuazione. Tuttavia si trattava di un segnale partito inavvertitamente a causa di un guasto.

A cura di Alessia Rabbai

Un allarme evacuazione è scatatto alla stazione Termini di Roma. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 ottobre, nel principale scalo ferroviario della Capitale. Il messaggio diffuso all'altoparlante diceva: "C’è un’emergenza in corso. I soccorsi sono già intervenuti. Avviatevi con calma verso l’uscita, seguendo la segnaletica delle frecce per terra. Aiutate le persone disabili o gli anziani a raggiungere l’uscita. Non correte, camminate".

Momenti di paura per l'allerta terrorismo dopo l'attacco a Bruxelles rivendicato dall'Isis e il conflitto in Medio Oriente, ma in realtà fortunatamente si trattava solo di un guasto, che lo ha fatto partire inavvertitamente. Grandi stazioni ha infatti comunicato che "l’allarme evacuazione recentemente attivato" era "relativo a un guasto tecnico" e ha invitato il personale a rimanere nelle proprie postazioni.

Uffici evacuati, ma era un falso allarme

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive erano circa le 16 quando nella staizone Termini si è diffuso l'allarme evacuazione: l'area della stazione doveva essere abbandonata. Sono stati momenti di concitazione, romani e turisti che si trovavano all'interno o in prossimità dello scalo si sono chiesti cosa stesse accadendo, sentendo le sirene dei vigili del fuoco e della polizia.

Alcuni in quegli attimi hanno pensato ad un sospetto ordigno, magari ad una valigia lasciata incustodita, che aveva attirato l'attenzione del personale di stazione. Sul posto erano già presenti le forze dell'ordine impegnate nei quotidiani controlli sul territorio e la polizia ferroviaria. In particolare i lavoratori che si trovavano all'interno degli uffici, hanno inziato ad uscire in strada.

Falso allarme bomba stamattina anche a Lepanto

Un allarme bomba, poi rivelatosi falso, è scattato stamattina anche nei pressi della metropolitana Lepanto. In via Cola di Rienzo nel quartiere Prati qualcuno ha dimenticato un trolley, che ha fatto scattare l'allerta.

Ricevuta la segnalazione sono arrivati gli artificeri che hanno lavorato sul posto e transennato l'area circostante in via precauzionale, impedendo il passaggio a veicoli e pedoni. Fortunatamente anche in questo caso si è tratatto solo di un falso allarme: al suo interno c'erano solo vestiti, era insomma un normale bagaglio semplicemente dimenticato.