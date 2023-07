Cosa ci sarà all’interno dei magazzini Mas a Piazza Vittorio: presentato il progetto Dalle ceneri dei Magazzini allo Statuto all’Esquilino, in stato di abbandono da ormai 7 anni, nascerà la nuova sede romana dell’Accademia Costume & Moda: il progetto mira a conciliare vecchi fasti e innovazione. La fine dei lavori è prevista per settembre 2024.

A cura di Teresa Fallavollita

I vecchi Magazzini allo Statuto all’Esquilino, chiusi ormai dal 2016, riapriranno presto i battenti: pochi giorni fa, il 14 luglio, è stata posta la prima pietra per quella che dall’autunno del 2024 sarà la nuova sede romana dell’Accademia Costume & Moda. Una nuova vita, con numerosi elementi di continuità, per l’edificio umbertino che sorge da oltre un secolo all’angolo di piazza Vittorio.

“È un progetto straordinario – il commento del sindaco Roberto Gualtieri in occasione della giornata di presentazione del progetto – un luogo storico ma completamente degradato come quello degli ex Magazzini allo Statuto verrà completamente rigenerato e diventerà la sede dei corsi dell’Accademia del Costume e della Moda, un’eccellenza assoluta che formerà i futuri giovani protagonisti del settore”.

Una rinascita per gli storici magazzini, abbandonati dal 2016

L’edificio ha ospitato per oltre 100 anni i grandi magazzini, diventando nel tempo un’icona della moda a prezzi stracciati. Quello che era un vero e proprio santuario di stile, punto di riferimento di intere generazioni, aveva abbassato definitivamente le saracinesche ormai nel 2016. Dopo ben 7 anni di abbandono, gli ex magazzini Mas sono pronti a essere nuovamente attraversati da un brulichio di voci e persone. Ma questa volta non si tratterà di clienti in cerca di un’imperdibile offerta che rispecchi il trend dell’ultimo momento. O almeno, non solo. A vivere gli immensi spazi nel rione Esquilino saranno ora giovani studenti e studentesse dell’Accademia Costume & Moda, prestigiosa scuola frequentata dai più famosi stilisti contemporanei.

“Siamo molto emozionati perché si tratta di Mas – ha detto in conferenza stampa il presidente dell’Accademia, Andrea Lupo Lanzara – C'è una responsabilità oggettiva nel preservare un luogo che è parte integrante del tessuto culturale, creativo, popolare di Roma. L'Accademia vuole continuare il racconto di un territorio così rilevante per autenticità quale è l'Esquilino: storia, cultura, artigianato, internazionalità, economia, bellezza, verità e rispetto, sono alcuni degli elementi parte del nostro Dna”.

Il progetto: innovazione e continuità

L’operazione è frutto di un investimento da 20 milioni di euro. Il progetto, che ambisce a inglobare i punti di forza dell’edificio in disuso ormai da 7 anni, copre una superficie complessiva di oltre 5mila metri quadrati, distribuita su un piano seminterrato e altri sei sopra il livello della strada. La trama dei lavori si sviluppa intorno al contrasto tra struttura e interni, tra lo storico edificio del XIX secolo e le nuove attrezzature estremamente moderne dell’Accademia.

Il progetto prevede 1100 mq di aule completamente digitalizzate e altri 1000 mq di laboratori di accessori, costume, alta moda, fotografia e styling, oltre a nuovi spazi per la biblioteca e la tessuteca. Particolare attenzione è dedicata anche alle terrazze, pensate come aree ricreative, di condivisione e apprendimento.

I lavori di ristrutturazione sono cominciati nel 2022 e dovrebbero concludersi entro la fine di settembre 2024: se tutto procederà secondo i piani, il prossimo anno gli ex magazzini Mas saranno pronti ad accogliere studenti e studentesse, a partire da ottobre.