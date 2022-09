I vecchi magazzini Mas di piazza Vittorio diventeranno la sede dell’Accademia della Moda I vecchi Magazzini allo Statuto all’Esquilino, chiusi ormai da sei anni, saranno la sede – se tutto andrà bene della prestigiosa Accademia Costume & Moda.

A cura di Natascia Grbic

Mas, i vecchi Magazzini allo Statuto istituzione di Roma, saranno la sede dell'Accademia Costume e Moda. Chiusi da sei anni, sembra che presto ospiteranno gli studenti della prestigiosa scuola frequentata dai più famosi stilisti contemporanei, portando le lezioni nella centralissima piazza Vittorio.

Mas è stato acquistato da Azimut Libera Impresa Sgr. L'Accademia Costume e Moda dovrebbe stipulare con la società un affitto a lungo termine. Non si tratta però di una cosa immediata: al momento è in corso lo strip out dei magazzini, mentre a fine anno – secondo quanto riportato da Il Messaggero – sarà effettuata una mappatura dei locali, dopodiché si passerà al progetto definitivo. Mas, con i suoi quasi 7mila metri quadrati di struttura e sei piani fuori terra, andrà a ospitare le aule, i laboratori e gli uffici dell'Accademia, che da tempo sta cercando di spostare le sue attività anche nella capitale.

"L’Accademia Costume & Moda, da ormai qualche anno, è alla ricerca di ulteriori spazi per accogliere la crescita delle sue attività – spiega l'istituto al quotidiano romano – Nonostante la recentissima inaugurazione della nuova sede di Milano lo scorso 14 settembre, le radici dell’Accademia rimangono fermamente legate alla città di Roma dove è nata nel 1964 con i patrocini del Comune, Camera Nazionale della Moda Italiana e del ministero delle Politiche del Lavoro".

"A questo proposito, abbiamo appena opzionato gli spazi dei vecchi magazzini Mas. Da quello che ci risulta, è appena iniziata la fase di strip-out, alla fine della quale si potrà verificare se si potranno convertire per accogliere le attività dell’Accademia".