video suggerito

Corteo contro il Ddl sicurezza a Roma 14 dicembre: strade chiuse lungo il percorso Durante il percorso del corteo contro Il Ddl sicurezza oggi pomeriggio a Roma sono in programma chiusure stradali da Pizzale del Verano fino a Piazza del Popolo e possibili deviazioni di bus. Ecco tutte le informazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La manifestazione contro il Ddl sicurezza di novembre 2024 a Piazza di Spagna (La Presse)

Oggi, sabato 14 dicembre, è in programma a Roma la manifestazione con corteo contro il Ddl sicurezza. Per l'occasione, lungo il percorso del corteo sono previste strade chiuse e deviazioni di autobus. Il corteo infatti partirà come da programma intorno alle ore 14 da Piazzale del Verano, per raggiungere al termine Piazza del Popolo.

Le chiusure stradali interesseranno il tragitto da Piazzale del Verano fino Piazza del Popolo. I servizi di viabilità da parte della polizia locale di Roma Capitale sono potenziati in tutta l'area interessata alla manifestazione. Ecco quali saranno oggi le strade chiuse. Possibili deviazioni degli autobus.

La polizia locale di Roma Capitale fa sapere che durante la manifestazione saranno potenziati i servizi di viabilità, con l’impiego di pattuglie lungo tutto l’itinerario e per l’intera durata dell’evento, con particolare riferimento alla zona intorno a piazzale Flaminio e viale del Muro Torto.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 14 dicembre: piogge sparse e temporali

Strade chiuse domani a Roma per il corteo contro il Ddl Sicurezza

Durante la manifestazione contro il Ddl sicurezza sono previste chiusure stradali e deviazioni al passaggio del corteo nelle seguenti strade:

viale Regina Elena

viale Regina Margherita

via Salaria

via Giovanni Pacini

largo Amilcare Ponchielli

via Ruggero Giovannelli

via Pinciana

piazzale Brasile

via San Paolo del Brasile

piazzale delle Canestre

viale Fiorello La Guardia

viale Washington

piazzale Flaminio

possibili ulteriori interdizioni lungo il Muro Torto

Manifestazione a Piazza Indipendenza

Oltre al corteo contro il Ddl sicurezza a Roma oggi pomeriggio è in programma anche la manifestazione in piazza Indipendenza, dalle ore 16 alle 18, promossa dal Movimento per il Diritto all’Abitare. Come si legge sul sito web di Roma Capitale entro le 9 di stamattina dovranno essere sgomberati tutti gli eventuali veicoli in sosta da piazza Indipendenza e da via San Martino della Battaglia. Sono possibili anche chiusure al traffico e deviazioni di autobus.