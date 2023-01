Corse clandestine Anagnina, perde controllo dell’auto e si schianta sulla folla: tragedia sfiorata Continuano i raduni degli appassionati di tuning ad Anagnina, dove ogni venerdì sera sfrecciano auto modificate. E come è capitato anche questa volta, spesso i conducenti perdono il controllo delle loro macchine.

A cura di Natascia Grbic

Una macchina lanciata a razzo che prende male la curva in velocità e si schianta quasi sulla folla: questo è successo a Tor di Mezzavia, nei pressi del parcheggio dell'Ikea ad Anagnina, al solito raduno che ogni venerdì sera vede sfrecciare in strada auto modificate. Il video, diffuso dalla pagina Facebook Welcome to Favelas, mostra una macchina da decine di migliaia di euro perdere il controllo e finire sul marciapiede, dove decine di persone stavano assistendo alle corse. Una tragedia sfiorata, che fortunatamente non ha visto feriti.

Sono anni che nei pressi del parcheggio dell'Ikea ad Anagnina gli appassionati di tuning si radunano per sfoggiare le loro auto, da corsa e modificate. Tantissime le 500 Abarth, le Audi, le Mercedes e le Bmw. Ma non mancano marchi come Ferrari e Porsche, che ogni tanto si vedono gareggiare a Tor di Mezzavia, tra la folla di persone accorse per vederle.

Un problema non da poco, quello delle corse clandestine, che negli anni ha esasperato i residenti della zona. Non solo per il rumore e il caos che si crea nelle ore notturne: sono in tanti a temere di percorrere quelle strade, rischiando di trovarsi in mezzo a persone che sfrecciano a 200 chilometri orari, incuranti del fatto che perdere il controllo della macchina a quelle velocità è facilissimo e pericoloso.

Negli anni è capitato che le forze dell'ordine presidiassero la zona in modo da scoraggiare gli appassionati di corse che si riunivano nella zona. Ma questo non ha portato a nulla di fatto: una volta andato via il posto di blocco, ecco arrivare le auto modificate con la solita folla a osservare lo spettacolo.