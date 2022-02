Corruzione a Sabaudia, gli audio svelano il cinismo degli indagati: “Grazie Covid, ci sta salvando” Pubblicato l’audio delle intercettazioni, il manager della Coppa del Mondo di canottaggio a Sabaudia: “La fortuna ci sta salvando la pelle e le palle… Grazie al coronavirus”.

A cura di Enrico Tata

Bruno Sokolowicz, giornalista del Gr1, ha recuperato gli audio delle intercettazioni che riguardano l'indagine sulla corruzione a Sabaudia e che ha portato all'arresto, tra gli altri, della sindaca Giada Gervasi. In una telefonata risalente al 6 marzo 2020, quando cioè l'Italia stava per entrare in lockdown ed era ormai alle prese con la prima ondata della pandemia, il direttore del comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Canottaggio a Sabaudia si è espresso in questi termini: "La fortuna ci sta salvando la pelle e le palle… Grazie al coronavirus". E ancora: "Grazie a Dio e grazie al coronavirus abbiamo meno ansia". Tre giorni dopo quella telefonata, come detto, sarebbe scattato il lockdown e con esso sarebbero stati rinviati o cancellati tutti gli eventi già organizzato, anche quelli sportivi e anche, per l'appunto, la tappa di Coppa del Mondo di canottaggio a Sabaudia. In un altro spezzone si sente il manager parlare dei problemi della manifestazione: senza Covid "avremmo avuto buchi organizzativi, poi li avremmo tappati però… non eravamo al 100". Si sente la sindaca Gervasi rispondere: "Lo so, lo metto nella valutazione".

Uno dei filoni dell'indagine che ha portato all'arresto della sindaca riguarda proprio la Coppa del Mondo di canottaggio e in particolare gli appalti per la realizzazione di quell'evento, dalla realizzazione del campo di gara alla manutenzione dell'illuminazione stradale. Il giro di affari era di circa un milione di euro. Il gip del tribunale di Latina contesta agli indagati (16 le misure cautelari decise) le accuse di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico.

Quando l'evento sportivo è stato assegnato a Sabaudia la sindaca aveva dichiarato: "C’è piena soddisfazione e tanta voglia di mostrare le grandi potenzialità di Sabaudia per il mondo remiero e in generale per lo sport internazionale. Ora dobbiamo solo andare avanti con l’organizzazione della III prova di Coppa del Mondo di canottaggio e con essa dare un forte impulso alla programmazione degli eventi sportivi internazionali 2022/2024 già assegnati alla nostra città". “Questa è la buona politica, quella che valorizza le persone e le loro capacità, che mette insieme, guardando al presente, progettando il futuro", erano state le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.