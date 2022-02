Corruzione, 16 arresti: c’è anche la sindaca di Sabaudia Arresti per corruzione, in manette anche la sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi.

A cura di Enrico Tata

I carabinieri di Latina hanno arrestato 16 persone. Tra queste, c'è anche la sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi. Alla prima cittadina sono stati contestati undici episodi di presunta turbativa d'asta e uno di corruzione. In generale le accuse, che coinvolgono anche funzionari pubblici e imprenditori, sono a vario titolo di peculato, corruzione e falso ideologico. Le indagini hanno riguardato anche alcune concessioni demaniali rilasciate dal comune di Sabaudia per gli stabilimenti balneari e alcuni eventi di canottaggio. Sono in corso perquisizioni e sequestri.

Chi è Giada Gervasi

Giada Gervasi, nata a Roma a novembre del 1975, è in carica come sindaca di Sabaudia dal 27 giugno del 2017. Ha vinto al ballottaggio con oltre il 77 per cento dei voti contro il candidato del centrodestra ed è stata la prima donna ad essere eletta sindaca di Sabaudia. Era sostenuta da alcune liste civiche. La prima cittadina, stando a quanto si apprende, è finita agli arresti domiciliari.

L'incendio al Parco del Circeo da cui sono partite le indagini

Secondo quanto si apprende, le indagini sono cominciate in seguito a un attentato incendiario che aveva come obiettivo la caserma dei carabinieri forestali e che si è verificato nell'estate del 2019. Qualcuno aveva piazzato tre taniche davanti all'entrata della sede del parco, lasciate probabilmente lì nella fretta dai malviventi. Questi ultimi avevano cosparso tutto il perimetro dell'edificio con del liquido infiammabile. Inoltre nei pressi degli uffici venne trovato anche un pacco minatorio indirizzato al comandante dei carabinieri forestali della stazione Parco del Circeo.