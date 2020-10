in foto: (La Presse)

I pazienti positivi ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma sono 174. Tra questi, 20 persone, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive rendono inoltre noto che sono 805 ad oggi le persone asintomatiche o con sintomi lievi della malattia dimesse dal centro Covid da inizio emergenza, che, date le loro condizioni di salute, non necessitavano di ricovero ospedaliero. Alcune hanno fatto ritorno nella propria abitazione, sottoposte ad isolamento domiciliare fino a completa guarigione e comunque, fino a tamponi negativi, mentre altre sono state trasferite presso centri del territorio adibiti all'osservazione. Questi i dati diramati nel bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, giovedì 8 ottobre. Rispetto a ieri allo Spallanzani sale di cinque unità il numero dei positivi ricoverati (erano 169) e di uno quello dei pazienti più gravi, che si trovano in terapia intensiva (erano 19).

Nel Lazio ieri record di contagi: 357 positivi

Ieri nel Lazio si sono registrati 357 positivi su circa 12mila tamponi: un nuovo record da inizio emergenza. Nelle 24 ore precedenti i morti da Covid emersi nell'intero territorio della regione sono stati sei, (pazienti di 67, 82, 85 e 92 anni, tutti con patologie pregresse), mentre i guariti 61. Aumentano i casi anche nelle province, i valori più alti si sono avuti a Latina, con 60 contagi. File chilometriche di auto ai drive in di persone in attesa di effettuare il tampone. A tal proposito l'assessore regionale alla Sanità della Regione Lazio ha annunciato che "verranno aperte altre postazioni".

Boom di contagi tra Latina e provincia

Tra Latina e provincia l'attenzione è alta per un notevole incremento dei contagi. La Asl sta monitorando la situazione sull'intero territorio, dove dallo scorso 23 settembre è obbligatoria la mascherina anche all'aperto, con anticipo di dieci giorni rispetto all'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti, che prevede la misura in vigore a tutta la regione, pena sanzioni per chi non la indossa. I casi emersi appartengono undici a Latina, tre ad Aprilia, undici a Cisterna di Latina, cinque a Cori, uno a Fondi, cinque a Formia due a Roccagorga, due a Sabaudia, cinque a Sermoneta, uno a Sezze e quattordici a Terracina.