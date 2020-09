Un dipendente che lavora presso il Dipartimento politiche sociali di Roma, situato in viale Manzoni 16, è risultato positivo al coronavirus. A farlo sapere attraverso un comunicato è il Campidoglio, che conferma la momentanea chiusura degli uffici per i lavori di sanificazione: "Un dipendente capitolino che lavora presso il Dipartimento Politiche Sociali, in viale Manzoni 16, è risultato positivo al tampone per il Covid. Per questo oggi è stata disposta la chiusura della struttura, che verrà sanificata domani in modo da garantire la riattivazione degli uffici venerdì", si legge nella nota. Per il momento non è noto se altri dipendenti della struttura siano risultati positivi.

Nel Lazio 219 contagi nelle ultime 24 ore

I casi nel Lazio continuano ad aumentare ormai da settimane. Nella giornata di mercoledì 29 settembre sono state 219 le nuove infezioni da Covid-19 registrate nel Lazio, di cui 115 a Roma. Calati i contagi nelle province, 26 in tutto, e tre invece i decessi, due a Roma e uno segnalato dalla Asl di Latina. In tutto sono oltre 7mila le persone che hanno contratto l'infezione all'interno del Lazio. Nel bollettino odierno rilasciato dall'ospedale Lazzaro Spallanzani si segnalano 131 persone ricoverate presso la struttura, otto in meno rispetto al giorno prima. Stabile a 13 il numero delle terapie intensive, mentre sono in tutto 751 i pazienti dimessi o trasferiti altrove. Grande attesa per i test salivari nelle scuole, che partiranno da lunedì, come annunciato dal direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. Saranno almeno 800mila i ragazzi che verranno sottoposti ai test.