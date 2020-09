Sono 219 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, martedì 29 settembre nel Lazio. Un numero molto vicino ai 211 segnalati ieri ma con un numero maggiore di tamponi elaborati, 9mila contro gli 8mila di 24 ore prima. Aumentano i casi a Roma, 115 contro i 73 registrati ieri. Calano i nuovi contagi nelle province, 26 in totale, la metà rispetto alle scorse 24 ore. Aumentano invece i decessi, tre registrati oggi: di questi, due sono avvenuti a Roma e uno segnalato dalla Asl di Latina. L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, commentando i dati odierni, ritiene un bene "il via libera dal Cts per i tamponi rapidi nelle scuole", una decisione che "conferma la bontà delle misure già intraprese nella nostra regione". L'assessore conferma il proseguo dell'attività di testing presso l'Istituto comprensivo Grassi di Fiumicino e il liceo Manara a Roma, dove tutti i test sono risultati negativi come dichiarato dal direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia.

Coronavirus Lazio, i nuovi casi nelle Asl

Asl Roma 1: 42 i casi nelle ultime 24 ore, di questi un caso di rientro dalla Russia, mentre sono diciannove i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato al test sierologico. Si registra un decesso;

Asl Roma 2: 50 i casi nelle ultime 24 ore, tra questi venti sono i contatti di casi già noti e isolati e cinque casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale;

Asl Roma 3: 23 i casi nelle ultime 24 ore, tra cui sette contatti di casi già noti e isolati. Undici i casi con link a cluster di Villa Maria Immacolata dove è in corso l’indagine epidemiologica;

Asl Roma 4: 14 i casi nelle ultime 24 ore, si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso;

Asl Roma 5: 27 i casi nelle ultime 24 ore, di cui ventitré contatti di casi già noti e isolati;

Asl Roma 6: 37 i casi nelle ultime 24 ore, due di questi di rientro dalla Toscana e uno con link dalla Sardegna. Sono diciannove i contatti di casi già noti e isolati. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e uno su segnalazione del medico di medicina generale;

Asl di Latina: 18 i casi nelle ultime 24 ore, tra cui nove contatti di casi già noti e isolati. Un caso di rientro dalla Repubblica Domenicana. Si registra un decesso;

Asl di Frosinone: 3 i casi nelle ultime 24 ore, individuati in fase di pre-ospedalizzazione;

Asl di Rieti: Nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore;

Asl di Viterbo: 5 i casi nelle ultime 24 ore, di cui quattro contatti di casi già noti e isolati, e uno di rientro dalla Tunisia.