in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio domenica 8 novembre sono 2489 i nuovi casi di contagio di coronavirus, 129 in meno rispetto ai 2618 casi diagnosticati ieri. I morti sono 16, 11 in meno rispetto a ieri (erano stati 27). Sono stati processati poco più di 24.000 tamponi a fronte dei 30mila di ieri, 6000 in meno una cifra in linea con le scorse domeniche quando la capacità di processare i risultati cala. A Roma e provincia i nuovi positivi sono 1780 di cui 1195 a Roma città e 709 nelle province. Il rapporto tra positivi e tamponi cala al 10%.

I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 454 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono ricoveri. Si registrano due decessi di 87 e 89 anni con patologie.

Asl Roma 2: 528 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. quattro sono ricoveri.

Asl Roma 4: 140 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 93 anni.

Asl Roma 5: 285 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: 160 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 57 anni con patologie.

Asl di Latina: 231 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 79 e 89 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 282 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 55, 84 e 92 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 182 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 85, 86 e 90 anni con patologie.

Asl di Rieti: 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 79 e 89 anni con patologie.

D'Amato: "Lieve flessione curva, valore RT è 1,3"

A commentare i dati di oggi rendendoli noti l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che ha mostrato un cauto ottimismo sottolineando come il valore RT è a 1.3 e che si vedono "lievi flessioni nella curva dei contagi", pur raccomandando di "non abbassare la guardia". D'Amato ha poi rassicurato sulla tenuta del sistema ospedaliero: "Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva è al di sotto della soglia di allerta e il tasso di incidenza per 100 mila abitanti nell’ultima settimana è pari a 232".

Bollettino Spallanzani: 283 positivi ricoverati, 43 in terapia intensiva

Il bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di domenica 8 novembre registra 283 pazienti positivi ricoverati, tra cui 43, più gravi, che necessitano di supporto respitatorio, si trovano nel reparto di terapia intensiva. L'Inmi comunica che da inizio emergenza ad oggi sono 1114 le persone dimesse dal centro Covid, perché asintomatiche o con sintomi lievi della malattia, con condizioni di salute tali da non necessitare ricovero ospedaliero. Alcune hanno fatto ritorno presso la propria abitazione per l'isolamento domiciliare fino a tamponi negativi, mentre altri sono stati trasferiti presso strutture del territorio, dove sono rimaste fino alla completa guarigione.