Cori, 48enne trovato morto in un resort: nella stanza alcol e droga, indagini in corso Insieme a lui ci sarebbero stati almeno due amici, uno dei quali è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine: la salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A cura di Beatrice Tominic

Lo hanno rinvenuto nella notte appena trascorsa, fra sabato primo aprile e domenica 2, all'interno di una stanza di un resort che si trova a Cori, comune in provincia di Latina sui Monti Lepini che dista una decina di chilometri da Cisterna di Latina.

Il corpo senza vita appartiene ad un uomo di 48 anni che proveniva proprio da Cisterna e che aveva deciso di trascorrere la nottata in uno dei resort più famosi della zona insieme ad alcuni amici (secondo le prime informazioni due o tre): uno di loro sarebbe scappato prima che arrivassero le forze dell'ordine.

L'arrivo dei soccorritori

Non appena allertati, nel resort sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno immediatamente raggiunto il corpo del quarantottenne provandolo a farlo rinvenire: tutti gli sforzi, però, sono stati vani e per l'uomo non c'è stato niente da fare. Il quarantottenne ha perso la vita così, all'interno della stanza scelta per festeggiare. Per svolgere gli accertamenti necessari, in breve tempo sono arrivati anche i carabinieri.

Le indagini dei carabinieri di Aprilia

Una volta sul posto, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, a cui sono state affidate le indagini, hanno ispezionato la stanza. Nel corso dei primi accertamenti, i militari hanno rinvenuto nella stanza alcol e cocaina e hanno iniziato ad ascoltare uno degli amici della vittima, per cercare di chiarire quanto accaduto la notte scorsa. Secondo le prime ipotesi, a stroncare la vita dell'uomo potrebbe essere stato l'abuso di sostanze stupefacenti, ma fino a quando non arriveranno i risultati degli esami autoptici non è possibile stabilirlo con certezza.

L'autopsia sul corpo del quarantottenne

Nel frattempo la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per permettere che siano svolte tutte le verifiche necessarie per chiarire le cause del decesso del quarantottenne e fare chiarezza sulla dinamica.