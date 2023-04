Convince 16enne ad avere rapporti sessuali: ex parroco condannato anche per molestie L’ex parroco di Palestrina è stato condannato a quattro mesi per molestie nei confronti di un ragazzo di cui aveva abusato quando era minorenne.

A cura di Natascia Grbic

L'ex parroco di Palestrina, già condannato a un atto e cinque mesi di carcere con l'accusa di atti sessuali con minore, è finito di nuovo a processo: questa volta ha ricevuto una pena di quattro mesi per molestie (inizialmente era accusato di stalking) per aver contattato più volte con messaggi sul cellulare e sui social il ragazzo che lo ha denunciato. Si tratta dello stesso ragazzo per il quale aveva già ottenuto una condanna, dopo averlo indotto ad avere rapporti sessuali quando era minorenne.

La vicenda è riportata da Il Corriere della Sera. L'ex parroco, laico da gennaio 2022, lo scorso anno è già stato condannato per atti sessuali con minore. Quando era sacerdote ha approfittato della sua posizione per carpire la fiducia del ragazzo, allora 16enne, e della sua famiglia. Il minore, che gli aveva confidato di voler prendere i voti, era stato invitato a un campo estivo in Sardegna dal sacerdote: i genitori, fidandosi ciecamente di lui, gli hanno dato il permesso. Una volta sulla nave però, il religioso lo ha convinto ad avere rapporti sessuali. Successivamente i due erano anche andati a convivere.

Le cose sono cambiate nel 2018, quando i poliziotti del commissariato hanno fermato il parroco durante un controllo, trovandolo con un ovulo di cocaina. Intervenne il vescovo, mandando sia il sacerdote sia il ragazzo in due diverse comunità di recupero. Ed è allora che il giovane confessò quello che gli era successo sul traghetto che lo stava portando in Sardegna. Il parroco, che poi è stato ridotto alla vita laicale, è stato prima condannato per atti sessuali con minori. Poi per molestie, dopo aver perseguitato il giovane che non voleva avere più nulla a che fare con lui.