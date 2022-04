Abusa di un minore durante un campo estivo, ex parroco condannato a un anno e cinque mesi Il parroco aveva approfittato della fiducia che la famiglia del giovane aveva nei suoi confronti, per portarlo a un campo estivo lontano da casa e abusare di lui.

A cura di Natascia Grbic

L'ex parroco di Palestrina è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per aver avuto un rapporto sessuale con un minorenne "abusando dei poteri connessi alla sua posizione di sacerdote e di guida spirituale". Secondo quanto riportato da Il Messaggero il ragazzo, che all'epoca aveva sedici anni, avrebbe vissuto per anni in uno stato di sudditanza psicologica nei confronti del parroco, allontanandosi piano piano da tutti, famiglia e amici. Le cose sono cominciate a cambiare nel 2018, quando i poliziotti del commissariato Casilino hanno fermato il parroco per un controllo, trovandolo in possesso di un ovulo di cocaina. Il religioso all'epoca viveva con la vittima: intervenne il vescovo, mandando parroco e ragazzo in due diverse comunità di recupero. Ed è in quest'ultima che il giovane, all'epoca ventenne, ha deciso di aprirsi con i ragazzi, raccontando di quel rapporto abusante cominciato quando lui aveva solo sedici anni. Il giovane si è deciso a parlare anche con la famiglia, che si è rivolta al Nucleo mobile della Guardia di Finanza di Frascati per sporgere denuncia. Da lì sono partite le indagini, che hanno portato poi il parroco a processo.

Nella sentenza di condanna si legge che il parroco avrebbe trascinato il ragazzo in un ambiente fatto di droga, prostituzione e trasgressione, annullando nei fatti la sua capacità di decidere per sé e di avere una propria vita. Gli abusi sono cominciati anni fa, quando il giovane aveva sedici anni. Il ragazzo, che voleva prendere i voti e diventare prete, era andato in Sardegna accompagnato dal parroco per prendere parte a un campo estivo di religiosi. Approfittando del credito che aveva presso la famiglia del 16enne, il parroco convinse i genitori a lasciarlo andare, ignari di quanto sarebbe accaduto. Tornato da quella ‘vacanza', il giovane non era più riconoscibile. Si è allontanato da tutti, tagliando i ponti con chiunque, e diventando l'ombra del parroco. Fino a quando non ha preso consapevolezza di quanto accaduto e lo ha denunciato.