roma
video suggerito
video suggerito

Controlli dei Nas sullo street food a Ventotene, sequestrate conserve a rischio botulino

In particolare i militari dei Nas hanno sequestrato sull’isola di Ventotene ben 180 vasetti di conserve a rischio botulino e oltre 100 chili di alimenti vari, per un valore commerciale di circa 2.500 euro.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Enrico Tata
0 CONDIVISIONI
Immagine

Esercizi commerciali, ambulanti, panifici, alberghi, pescherie, supermercati, farmacie. Nel mirino dei Nas soprattutto street food e food truck. Sono stati controllate 16 attività sull'isola di Ventotene nell'ambito dell'operazione ‘Estate Tranquilla 2025' e dalle verifiche sono emerse irregolarità in 12 casi e sono state elevate multe per oltre 14mila euro, due provvedimenti di diffida per carenze gestionali e tre segnalazioni alla Asl per problemi igienico sanitari. Nello specifico, è stata riscontrata in alcuni casi la mancanza della documentazione obbligatoria, la mancata applicazione delle procedure HACCP, mancata indicazione degli ingredienti e condizioni igieniche non conformi.

Sequestrate conserve a rischio botulino a Ventotene

In particolare i militari dei Nas hanno sequestrato sull'isola di Ventotene ben 180 vasetti di conserve e oltre 100 chili di alimenti vari, per un valore commerciale di circa 2.500 euro. Secondo quanto si apprende, i carabinieri hanno sequestrato conserve vegetali in barattoli di vetro, spezie, legumi confezionati, tutti privi di etichette e tracciabilità. Tutto questo rende concreto il rischio di contaminazione da botulino, un'infezione rara ma potenzialmente letale.

I controlli proseguiranno nelle province di Frosinone e Latina

Leggi anche
Intossicazione da botulino a Cosenza, un morto e 9 ricoverati: sequestrato il food truck

Le attività dei Nas di Latina proseguiranno nei prossimi giorni nelle province di Frosinone e Latina, dove i controlli si concentreranno ancora su food truck e street food, per garantire e tutelare la salute di residenti e turischi e per cercare di prevenire ogni rischio collegato all'infezione da botulino, dati i recenti casi diagnosticati nel nostro Paese. 

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero. Il sindaco: "Chiudete le finestre"
La capitale brucia ancora: colonne di fumo si alzano in cielo da Monte Mario a Lunghezza
Elicotteri in volo per spegnere le fiamme: evacuate 80 persone da una casa di riposo
Brucia di nuovo la sponda del Tevere: “Bonifica subito, servono soluzioni per chi vive lì”
Incendio a bordo strada, salvato un gattino: rischiava di morire fra le fiamme
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views