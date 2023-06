Contro i temporali che si abbattono su Roma parla Gualtieri: pronto piano da 2 miliardi di euro “Le grandi piogge che si sono abbattute su Roma negli ultimi giorni richiedono interventi straordinari”: queste le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A cura di Beatrice Tominic

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e via Tiburtina allagata nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno.

Negli ultimi giorni la capitale è stata colpita da piogge intense e violenti nubifragi con conseguenti disagi alla viabilità e ai trasporti. Le strade sono diventate fiumi e l'acqua ha raggiunto più della metà degli pneumatici, disagi ingenti anche nelle stazioni della metropolitana.

"La quantità d'acqua che ha colpito Roma in questi giorni è fuori dal comune. Questi eventi richiedono interventi straordinari oltre a quello che stiamo già facendo – ha dichiarato il sindaco Gualtieri a margine dell'Assemblea Confcooperative – Stiamo lavorando al Piano acqua sulla sicurezza idrogeologica, un piano gigantesco da quasi 2 miliardi, per renderci più resilienti di fronte a fenomeni estremi come questi che stanno diventando sempre più ricorrenti".

Pioggia e disagi nella capitale: strade e metro allagate

È bastato qualche pomeriggio di pioggia per mandare in tilt la capitale: le strade allagate hanno creato non pochi disagi a cittadini e cittadine che ogni giorno si trovano a dover attraversare la città per raggiungere il proprio posto di lavoro. Disagi anche per genitori e bimbi che frequentano uno dei centri estivi del quadrante nord della capitale: circa 80 sono rimasti intrappolati nel circolo di equitazione Salario Horse Center, a causa delle strade a rischio cedimento.

Leggi anche Gualtieri dice che il termovalorizzatore di Roma sarà il più avanzato al mondo

Allagate anche strade più grandi e trafficate, come la Tiburtina, la Prenestina e la Salaria che ha completamente isolato la frazione di Settebagni. Ancora disagi anche nel tratto di raccordo verso l'uscita di Tor Bella Monaca. E, come anticipato, non sono mancati disagi neppure nelle stazioni della metropolitana. Nella fermata della linea B di Termini, ad esempio, l'acqua scendeva dai muri della banchina fino a raggiungere le rotaie, mentre alla fermata Bologna, un fiume scorreva raggiungendo i tornelli (nella fermata in basso).