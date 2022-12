Conte vuole far perdere il PD nel Lazio ma è ancora senza candidato

A cura di Valerio Renzi

Arriva Natale e il Movimento 5 Stelle è ancora senza un candidato per le elezioni regionali nel Lazio. Perché tutta questa difficoltà a trovare un nome spendibile quando manca un mese e mezzo alle elezioni e il tempo stringe? Sono diversi i motivi. Prima di tutto l'azzeramento de facto del Movimento a Roma e nel Lazio. Emarginate le assessore uscenti Roberta Lombardi e Valentina Corrado, che avrebbero voluto proseguire l'esperienza di alleanza ed entrambe al termine del secondo mandato e per questo non ricandidabili; con pochissimi rapporti con la truppa romana capeggiata da Virginia Raggi in Campidoglio, Giuseppe Conte non può contare in una candidatura che emerga dall'interno e dal territorio.

Nessun big ha voglia di arrivare terzo in classifica

Ci sono poi ragioni di ordine politico pratico per cui è difficile per Conte trovare un big disposto a correre, magari il nome di un indipendente capace di dare lustro alla corsa del Movimento 5 Stelle e di erodere consensi nel campo del Partito Democratico. Ma non è scontato convincere qualcuno con un simile profilo a metterci la faccia con la certezza, non solo di non avere possibilità di vincere, ma di arrivare addirittura terzo in classifica.

E ancora: la legge regionale prevede che solo i candidati governatori delle coalizioni che prendono più voti sono automaticamente eletti in consiglio regionale. Quindi il candidato o la candidata dovrebbero candidarsi nella lista del Movimento 5 Stelle o in un'altra lista alleata dovendo così anche andare a caccia di preferenze. C'è poi chi, volendo mantenere un profilo da indipendente, non avrebbe nessun piacere a comparire in una lista di partito. Anche per queste ragioni il no di Luisella Costamagna e di Bianca Berlinguer, mentre il nome di Sabrina Ferilli non sarebbe mai stato davvero un'opzione credibile.

Alfonso Pecoraro Scanio candidato del Movimento 5 Stelle nel Lazio?

Così mentre il centrodestra ha cominciato la sua corsa attorno al nome di Francesco Rocca, e il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato ha iniziato da un pezzo la sua campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle arriva a Natale senza nessuna certezza. Da un paio di giorni si fa insistente la voce della candidatura dell'ex ministro e dell'ex leader dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio. Da molti anni consigliori di prim'ordine del Movimento, regista dell'operazione Coordinamento 2050 che sarà alle elezioni insieme a Sinistra Italiana per sostenere il candidato che sceglierà Conte, sarebbe al momento l'unico nome in campo. Un nome però che non sa certo di novità o di discontinuità, ripescato direttamente da un altra epoca politica, che i più giovani non conoscono e che tanti elettori pentastellati neanche ricordano.