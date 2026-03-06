“Contattate subito il Cup”, ma la sanità non c’entra niente: è una truffa telefonica

Il messaggio con la truffa

"Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Polivalente", se anche voi avete ricevuto un messaggio con queste parole prestate attenzione: rischiate di essere vittime di una truffa. Sono molti i cittadini e le cittadine che stanno subendo questo tentativo di raggiro, che non riguarda in alcun modo i Cup, centro unico prenotazioni, della sanità del Lazio per richiedere esami e visite mediche.

L'sms truffa che svuota il credito telefonico

Il messaggio arriva da un numero di rete mobile che avvisa di contattare subito gli uffici del Cup, la stessa sigla utilizzata dalle Asl per i loro sportelli fisici e telematici. Nel messaggio, però, si fa riferimento a un ‘Centro Unico Polivalente' in realtà inesistente. Si invita, quindi, di chiamare un numero che inizia con 893 "per comunicazioni che la riguardano". Si tratta, però, di un contatto a pagamento a cui risponde una voce il cui unico obiettivo è tenere le ignare vittime al telefono per più tempo possibile. Infatti, più si rimane il linea più il proprio credito telefonico viene svuotato.

D'Amato (Azione): "Il presidente Rocca ne è a conoscenza?"

La truffa si sta diffondendo rapidamente e i veri centralini del ReCup per la prenotazione di prestazioni sanitarie stanno ricevendo molte telefonate nelle ultime ore da parte di cittadine e cittadini che chiedono informazioni a riguardo e sono a piena disposizione per una vera assistenza. La notizia del raggiro è arrivata anche alla politica. "Mi chiedo se il Presidente con delega alla Sanità Rocca sia a conoscenza di questa truffa in corso – ha dichiarato il consigliere regionale di Azione, Alessio D'Amato -, visto che agli operatori del Recup stanno giungendo molte segnalazioni, e cosa intende fare la Regione per tutelare gli utenti, dando informazioni di pubblica utilità sui canali istituzionali per evitare che altri incappino in questa truffa".