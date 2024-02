Consulenti per i consiglieri PD pagate da Risorse per Roma: depositata un’interrogazione “Situazione grave e senza precedente, danneggerebbe i cittadini”, così in una nota i gruppi consiliari di Movimenti Cinque Stelle e Lista Civica Raggi dopo l’articolo di Fanpage.it che hanno depositato un’interrogazione a riguardo. Fa eco Azione: “Chiederemo presto una commissione trasparenza”, dichiara la consigliera capitolina De Gregorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Il Partito Democratico chiarisca immediatamente perché in caso contrario tutto ciò sarebbe fonte di non pochi imbarazzi per l'attuale Amministrazione capitolina". Questa la richiesta da parte del Movimento Cinque Stelle e Lista Civica Raggi che hanno depositato un'interrogazione al sindaco dopo quanto emerso grazie a Fanpage.it sulla possibilità di pagare collaborazioni esterne nei propri staff con i fondi allocati per Risorse Per Roma. Fondi che, in alternativa, potrebbero essere utilizzati per compiere lavori nel territorio, per migliorare la città e la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.

Non tarda ad arrivare neppure il commento della capogruppo capitolina di Azione, Flavia De Gregorio. "Serve fare luce – anticipa a Fanpage.it – Per questo ho intenzione di procedere a breve con la richiesta di una breve una commissione trasparenza in Campidoglio".

A confermare questo escamotage per aggirare le regole e assumere più personale nonostante i divieti, diverse fonti esterne e interne al Campidoglio. Sarebbero 15, su 18, i membri dell'Assemblea Capitolina del Partito Democratico decisi ad usufruire delle nuove assunzioni, spacciandole per consulenze. Ma c'è chi è rimasto stupito: "Lo sapevano tutti fra i consiglieri del Pd, nessuno escluso", rivelano nuove voci a Fanpage.it.

Leggi anche Fa il lifting ai glutei ma non vuole pagare: donna scappa dalla clinica con drenaggi ancora attaccati

La nota del Movimento Cinque Stelle

"Diversi colleghi del Partito Democratico starebbero attivando collaborazioni esterne nei propri staff da società partecipate – cosa espressamente vietata – sfruttando un emendamento che sembrerebbe aggirare i divieti dell'attuale normativa, facendo una selezione effettuata direttamente da Risorse Per Roma", ricordano i gruppi consiliari capitolini del Movimento Cinque Stelle e Lista Civica Virginia Raggi in una nota.

"Se tale indiscrezione fosse vera ci troveremmo dinanzi a una questione grave e senza precedenti che danneggerebbe in primis i cittadini – dal momento che il Pd utilizzerebbe personale togliendolo dai compiti preposti quali, ad esempio, quelli dell'ufficio condono dove ordinariamente dovrebbero operare i neo assunti di società come Risorse per Roma- comporterebbe un inconcepibile dispendio di risorse pubbliche e penalizzerebbe il Personale già in forza nell'organico di Roma Capitale".

La reazione di Azione

"Serve fare luce. Per questo ho intenzione di procedere a breve con la richiesta di una breve una commissione trasparenza in Campidoglio". Questo è il commento della consigliera Flavia De Gregorio, capogruppo capitolina di Azione a seguito di quanto raccolto da Fanpage.it sulla possibilità di assumere consulenti con i fondi per Risorse Per Roma, società partecipata della capitale.

"Per chiarire questa vicenda, cioè l'eventuale inserimento di personale che, in distacco da società capitoline, venga collocato nelle segreterie dei gruppi consiliari o nelle commissioni di Roma Capitale, è indispensabile, a mio avviso, recuperare e valutare maggiori elementi rispetto a quelli attualmente in mio possesso", ha poi concluso De Gregorio.