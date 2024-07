video suggerito

Concorso Ares Lazio per 143 autisti di ambulanze, bando online: requisiti e come inviare la domanda Ares Lazio ha indetto un concorso per l’assunzione di autisti di ambulanze a Roma e nel Lazio. I posti a disposizione sono 143 e l’assunzione per i vincitori è a tempo indeterminato. Il concorso consiste in una prova pratica e in una orale. Sarà possibile fare domanda entro il 12 agosto. Sar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ares Lazio, l'azienda che si occupa dell'emergenza-urgenza sanitaria nella nostra regione, ha indetto un bando di concorso per l'assunzione di 143 autisti di ambulanza a Roma nel Lazio. Il bando è aperto fino al prossimo 12 agosto ed è rivolto a coloro che possiedono almeno la licenza medio, hanno una patente di tipo B e hanno cinque anni di esperienza nel medesimo ruolo. Il concorso consiste in due prove, una pratica e una orale.

I requisiti del concorso e i posti disponibili

Le domande per partecipare al concorso possono essere presentate entro il 12 agosto. Per presentare la domanda occorre essere in possesso almeno della licenza media, della patente di guida B e di cinque anni di esperienza nel settore. Tra i requisiti generali, occorre avere un'età inferiore a 65 anni e avere una conoscenza adeguata della lingua italiana. Sono a disposizione, come detto, 143 posti in totale.

Come candidarsi e quali documenti servono per la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul sito dell'Ares Lazio. Non è possibile, quindi, presentare una domanda in modalità cartacea. Per partecipare al concorso è previsto il pagamento di 10 euro per le spese della procedura.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Il concorso consiste in due prove di esame, una pratica e una orale. Ci sono a disposizione 30 punti per la prova pratica e altri 30 per quella orale. La prima consiste nella guida di un'ambulanza (slalom, retromarcia con parcheggio, traiettorie, curve…). La sufficienza è fissata a 21 punti.

La prova orale invece consiste in domande su:

Significato, finalità e uso degli strumenti in dotazione

Verifica, controllo e piccola manutenzione dei mezzi

Codice della strada e guida di emergenza

Nozioni generali sui servizi di emergenza

Principali manovre e tecniche di primo soccorso

Le mansioni degli autisti di ambulanza nell’Ares Lazio

Gli autisti dell'Ares Lazio sono deputati alla guida del mezzo di soccorso, ma anche, tra le altre mansioni previste, all'aiuto del personale infermieristico in tutte le operazioni di soccorso e si fa "garante della tempestività degli interventi di soccorso".