Concerto Grace for the World a Roma sabato 13 settembre: ospiti, biglietti e dove vederlo in tv e streaming
Un evento quello previsto per sabato 13 settembre 2025 in piazza San Pietro dove il Vaticano ospita il primo concerto pubblico della sua storia. Da quando esiste, infatti, non è mai stato organizzato un evento simile. Appuntamento al concerto Grace for the World per la serata conclusiva del World Meeting on Human Fraternity che prevede, oltre al concerto e alla musica dal vivo, anche uno spettacolo luminoso di droni.
L'evento: a che ora inizia e come ottenere i biglietti
L'appuntamento è per sabato 13 settembre 2025 in Vaticano in piazza San Pietro. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21, am l'appuntamento è per l'ora precedente. La serata chiude la terza edizione dell'Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana. Per partecipare è necessario essere in possesso dei biglietti che si possono ottenere gratuitamente visitando il sito ufficiale dell'evento e registrandosi.
Dove vederlo in tv e in streaming
Chi non fosse riuscito a ottenere i biglietti o fosse impossibilitato a raggiungere il Vaticano, però, può seguire l'evento in streaming, sintonizzandosi su Disney+, Hulu e ABC News Live.
Concerto in Vaticano, la scaletta: tutti gli artisti da Bocelli a Pharrell Williams
Star internazionali e spettacolo mozzafiato di droni e luci: questo è quanto organizzato per l'evento di sabato. La serata è condotta da due volti noti della musica, Pharrell Williams e Andrea Bocelli, ma il programma del concerto include anche le esibizioni di altri artisti.
L'ordine delle esibizioni è già stato reso noto ed è il seguente:
- Jennifer Hudson;
- BamBam, rapper thailandese del gruppo kpop Got7;
- Pharrell Williams con il coro gospel Voices of Fire;
- il Maestro Andrea Bocelli;
- John Legend;
- Karol G, cantautrice colombiana;
- Clipse, duo hip-hop;
- Teddy Swims;
- Jelly Roll;
- il Coro della Diocesi di Roma diretto dal Maestro Marco Frisina;
- Angélique Kidjo in aggiunta a un coro internazionale riunito per l’occasione con la direzione musicale di Adam Blackstone.