Con la moto si schianta contro una macchina a Tor San Lorenzo: Andrea muore a 49 anni Andrea D’Ascenzi aveva solo 49 anni ed è morto a causa di un incidente stradale avvenuto in via Severiana a Tor San Lorenzo, alle porte di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Si chiamava Andrea D'Ascenzi l'uomo di quarantanove anni morto nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di un incidente stradale in via Severiana a Tor San Lorenzo. Il centauro, che stava viaggiando il sella alla sua Honda Sh 300, si è schiantato per cause ancora da accertare contro una Ford Fiesta. A bordo dell'auto tre lavoratori originari del Pakistan che si sono immediatamente fermati a prestare soccorso.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri di Ardea e i colleghi della compagnia di Anzio. Secondo una prima ricostruzione, Andrea D'Ascenzi stava percorrendo il rettilineo verso Roma quando è andato addosso alla macchina con a bordo i tre uomini, che stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Tra le ipotesi, il fatto che D'Ascenzi abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, finito addosso all'auto. Sembra infatti che non ci siano segni di frenata sull'asfalto.

Le tre persone a bordo della macchina sono state portate in ospedale per accertamenti, ma non hanno fortunatamente riportato ferite gravi. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per condurre ulteriori accertamenti.

Per Andrea D'Ascenzi, originario di Roma ma residente ad Anzio, non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'arrivo immediato degli operatori sanitari del 118, il 49enne era già deceduto. D'Ascenzi è morto praticamente sul colpo, inutile ogni tentativo di rianimazione per l'uomo, le cui ferite erano troppo gravi. Le indagini dei carabinieri sono attualmente in corso: una volta chiuse, ascoltati i testimoni e visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona sarà possibile accertare eventuali responsabilità.