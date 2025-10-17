Come sta l’operaio ferito dal macchinario crollato su due lavoratori, l’altro è morto

Il luogo dell’incidente sulla Tiburtina

Non rischia di morire l'operaio rimasto ferito nell'incidente sul lavoro in via Tiburtina in zona Settecamini a Roma. Come appreso da Fanpage.it ha fratture multiple con quaranta giorni di prognosi. Soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata. A rimanere coinvolti nell'incidente sono stati due operai schiacciati da un macchinario che è crollato, uno appunto è rimasto ferito e l'altro è morto. I due lavoravano per una ditta che, in appalto, doveva fare dei lavori di manutenzione sull'impianto di condizionamento dell'aria di uno stabilimento. Secondo quanto è emerso finora il macchinario in questione era usato per salire sul tetto, dove dovevano mettersi al lavoro per riparare l'impianto di aria condizionata. I dipendenti della struttura a seguito dell'incidente sono stati fatti allontanare in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Le indagini sull'incidente sul lavoro a Settecamini sono in corso per fare luce sull'accaduto e risalire alle cause. La tragedia è avvenuta al chilometro 13,700 di via Tiburtina. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici della Asl. Tra gli aspetti da accertare c'è come abbia fatto il macchinario a schiacciare i due lavoratori e se fossero messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza.

I pompieri hanno liberato l'operaio deceduto dal macchinario, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'altro è stato portato d'urgenza in ospedale, dove fortunatamente i medici hanno constatato che non rischiava di morire anche se era grave perché aveva fratture multiple. Gli investigatori che indagano sul caso hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere per verificare se abbiano immortalato l'incidente. Hanno inoltre ascoltato i lavoratori e ascolteranno l'operaio ferito nel tentativo di ricostruire la dinamica esatta.

Oltre all'operaio morto a Roma ci sono stati altri due incidenti mortali sul lavoro: uno in provincia di Napoli e l'altro in provincia di Piacenza. A Mugnano la vittima è un sessantatrenne caduto dal tetto di un capannone mentre lavorava a un lucernario ed è deceduto all'ospedale Cardarelli. A Borgonovo Valtidone un imbianchino cinquantatreenne è caduto da un'impalcatura ed è morto in ospedale.