Come sta il bambino di un anno e mezzo caduto dall’auto in corsa a Viterbo

È grave ma non rischia di morire il bambino di un anno e mezzo caduto dall'auto in corsa sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo. Secondo quanto si apprende il piccolo ha riportato un trauma cranico con probabile frattura di osso orbitale. Durante la caduta infatti ha battuto la testa e ha perso conoscenza. È arrivato al pronto soccorso portato dalla madre in stato di incoscienza. Il bimbo resta ricoverato, con la speranza che le sue condizioni di salute migliorino con il passare dei giorni. I medici lo tengono sotto stretta osservazione.

I fatti sono accaduti nel Viterbese nelle scorse ore, il bambino al momento dell'accaduto stava viaggiando in auto insieme a sua mamma e al fratello di cinque anni. Improvvisamente la portiera si è aperta e il piccolo è caduto dalla macchina. La donna avrebbe poi raccontato al personale sanitario e alle forze dell'ordine che il figlio maggiore avrebbe slegato il fratellino dal seggiolino mentre lei stava guidando, e che poi avrebbe aperto la portiera posteriore della macchina, facendolo precipitare giù.

Quando la donna si è accorta che una delle portiere posteriori dell'auto era aperta e che uno dei figli non era più a bordo si è subito fermata e lo ha raggiunto. Ha preso il bimbo ferito in braccio, portandolo lei stessa con l'auto all'ospedale Santa Rosa. Le condizioni di salute del bambino all'accesso al pronto soccorso erano molto gravi. Data la situazione i medici hanno deciso di trasferirlo con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Così il piccolo paziente ha raggiunto in volo il nosocomio romano, dove si trova ricoverato in serie condizioni. Fortunatamente non rischia di morire, nonostante i fravi traumi e le ferite riportate a seguito dell'impatto con la strada durante la caduta. La donna è stata ascoltata dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno accertato come si sia effettivamente trattato di un incidente. L'altro bambino non è rimasto ferito.