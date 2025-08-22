Bimbo di un anno e mezzo cade da auto in corsa, è gravissimo: la portiera aperta dal fratellino

Grave incidente nel Lazio, sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo: un bambino di un anno e mezzo è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni disperate, dopo essere caduto da un'auto in corsa. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava in auto insieme alla madre e al fratellino di cinque anni: la donna ha raccontato che il figlio maggiore lo ha slegato dal seggiolino mentre lei stava guidando, e che poi ha aperto la portiera posteriore della macchina, facendo cadere il bimbo a terra. La madre ha quindi fermato la vettura ed è corsa all'ospedale Santa Rosa con il figlio sanguinante in braccio.

Data la gravità delle sue condizioni, i medici hanno deciso per il trasferimento immediato al Policlinico Gemelli di Roma. In ospedale si sono recati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno verificato il racconto della donna, accertando che si è trattato di un incidente. Non avrebbe riportato ferite il figlio maggiore, rimasto all'interno dell'auto.

La donna, sconvolta, ha raccontato agli investigatori di non essersi accorta che il figlio maggiore stava togliendo le cinture al piccolo, e di aver capito cosa era accaduto solo quando ha visto aprirsi la portiera. Un'immagine da incubo quella a cui ha assistito, con il figlio di un anno e mezzo precipitato dall'auto in corsa, ferito in modo grave. A quanto si apprende, il piccolo sarebbe arrivato in stato di incoscienza in ospedale a causa di un brutto colpo preso alla testa durante la caduta. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato un trauma cranico con probabile frattura di osso orbitale.