Come saranno le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio nel weekend di Halloween e Ognissanti

“Ancora pioggia e forte vento, poi tempo bello e alta pressione”. L’esperto di Meteo Expert Flavio Galbiati spiega a Fanpage.it come sarà il tempo questa settimana, il 31 ottobre e il weekend di Ognissanti.

Che tempo farà a Roma e nel Lazio per la festa di Ognissanti? Fanpage.it lo ha chiesto all'esperto di Meteo Expert Flavio Galbiati, per conoscere le previsioni del meteo per la settimana, in particolare per venerdì 31 ottobre e per il weekend di sabato 1 e domenica 2 novembre. Ad oggi secondo i modelli ci sono buone notizie dal punto di vista meteorologico: dopo una fase ancora perturbata ci attende bel tempo.

Nel dettaglio giovedì e venerdì si prevedono piogge, temporali e forte vento. Nel weekend invece il tempo sarà bello, con cielo sereno, sole e temperature in aumento, grazie all'alta pressione subtropicale. La festa di Ognissanti nel 2025 cade nel finesettimana, dunque non si può parlare di ponte. Sono tre giornate quelle che vanno da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre che i romani spesso trascorrono fuori città per gite fuori porta, specialmente quando le previsioni promettono bel tempo.

Piogge e venti forti il 31 ottobre

La situazione dal punto di vista meteorologico è ancora movimentata, dopo le giornate di maltempo che ci siamo lasciati alle spalle e resterà tale nel corso della settimana. "Ieri il clielo su Roma e Lazio era coperto con piogge sparse, oggi si è rasserenato e c'è il sole – spiega Galbiati – Tra giovedì e la prima parte di venerdì sembra per ora confermato l'arrivo di una perturbazione, che coinvolgerà anche le regioni centrali dell'Italia e il Lazio, con il rischio di forti piogge, temporali e vento.

Tempo bello e alta pressione l'1 e 2 novembre

Verso la fine della settimana l'esperto spiega che è previsto un nuovo cambiamento: "La tendenza da confermare nei prossimi giorni è che sabato e domenica 1 e 2 novembre il tempo su Roma e sul Lazio sarà stabile, con il ritorno dell'alta pressione subtropicale, che portrà temperature abbastanza miti e stabilità atmosferica ovunque sull'Italia e sul Lazio".